Por MRNews



Família é Tudo – Resumo dos capítulos 161 a 166 da novela da Globo de 09 a 14/09

Capítulo 161** – Segunda-feira, 9 de setembro

Tom confronta Brenda sobre suas ações. Murilo explica a Vênus que ela não pode retirar a denúncia que fez contra Ramón. Electra fica satisfeita ao ver o desespero de Jéssica. Otto captura Vênus para atrair Léo. Chantal mostra a Lupita a gravação feita por Priscila. Frida/Catarina se emociona ao ver Plutão consolar Júpiter. Andrômeda e Sheila chegam para se apresentar em um programa de TV. Ubaiara tenta aconselhar Guto sobre sua vida amorosa. Maya entrega mais uma carta anônima para Jéssica. Brenda decide ir ao encontro de Otto. Ubaiara/Pierre encerra seu romance com Nanda. Guto convida Mila para sair. O pneu do carro de Tom fura, e ele interrompe a perseguição contra sua mãe. Brenda se revela para Vênus.

Capítulo 162** – Terça-feira, 10 de setembro

Brenda confessa a Vênus todos os seus crimes. Tom começa a sentir fortes dores de cabeça. Lupita vai com Chantal ao show de Júpiter. Frida/Catarina convence Edgar a conversar com ela. Léo se revolta contra Brenda. Otto cria uma armadilha para eliminar Vênus e Léo, mas Brenda implora pela vida do filho. Guto prepara uma surpresa romântica para Mila. Tom vê o chalé em chamas e segue até o local. Jéssica e Hans discutem sobre o autor das cartas anônimas. Electra avisa a Murilo que pretende finalizar seu plano contra Jéssica. Plutão e Nicole se emocionam durante o show de Júpiter. Frida pensa em revelar sua verdadeira identidade para Edgar. Lupita se declara para Júpiter. Tom entra no chalé em chamas para salvar Vênus.

Capítulo 163** – Quarta-feira, 11 de setembro

Tom consegue resgatar Vênus do chalé e volta para salvar Léo. Lupita e Júpiter cantam juntos no show, emocionando a todos. Mila se reconcilia com seu pai. Catarina marca um encontro com Furtado. Ubaiara/Youssef vai à casa de Leda. Tom ajuda Léo a sair do chalé, mas cai com dores na cabeça. Vênus corre para ajudar Tom. Andrômeda e Sheila beijam Ernesto e Chicão, respectivamente, durante o programa de TV. Catarina vê Frida falando com Furtado como se fosse ela e desconfia. Guto e Mila se beijam. Tom é levado para a cirurgia, e Vênus avisa a Maya sobre a situação. Ubaiara/Youssef chega com Leda ao restaurante onde Nanda está com Electra. Vênus se desespera ao saber que Tom pode não resistir.

Capítulo 164** – Quinta-feira, 12 de setembro

Vênus se culpa pelo estado de saúde de Tom, mas Léo tenta tranquilizá-la. Otto rouba o dinheiro de Brenda no aeroporto. Marieta revela a Plutão e Júpiter sobre o assassinato de Pedro. Nanda decide ir atrás de Ubaiara e fica surpresa ao vê-lo com Leda. Ramón chega ao hospital e se emociona ao saber sobre Tom. Otto e Brenda são presos. Léo descobre que Ramón nunca soube de sua existência. Hans e Gina conspiram contra Mila. Jéssica e Hans interrogam Mila sobre as cartas anônimas. Maya decide contar a Vênus o motivo pelo qual Tom terminou o noivado com ela.

Capítulo 165** – Sexta-feira, 13 de setembro

Vênus fica devastada ao descobrir a verdade por meio de Maya. Léo teme que Vênus não o perdoe. Hans planeja uma vingança contra Mila. Dulce fala com Vênus, Ramón e Maya sobre a cirurgia de Tom. Vênus presta depoimento na delegacia. Ramón visita Brenda na prisão. Ubaiara/Youssef tenta contar a verdade para Leda. Guto ouve Lupita falando sobre seus sentimentos por ele. Electra finge consolar Jéssica após ela ser expulsa de um espetáculo. Léo decide se entregar à polícia. Os capangas de Hans chegam para atacar Furtado. Frida/Catarina descobre que Pedro foi assassinado e quase se revela para Nanda. Jéssica se descontrola ao receber um buquê de flores do chantagista misterioso. Tom acorda da cirurgia e vê Vênus e Ramón ao seu lado.

Capítulo 166** – Sábado, 14 de setembro

Dulce avalia o estado de saúde de Tom na UTI. Catarina se preocupa com o estado de Frida ao vê-la com Nanda. Luca tenta disfarçar sua satisfação ao ver o estado emocional de Jéssica. Vênus impede Léo de se entregar à polícia. Hans exige que Ernesto convença Andrômeda a ir para Miami. Lulu obriga a filha a gravar um vídeo difamando Sheila. Andrômeda salva Sheila de uma agressão na rua. Lulu se interessa por um dos empregados de Chicão. Electra reconhece Ubaiara ao vê-lo na pensão e avisa a Nanda. Maya se emociona ao ver Tom. Frida/Catarina chega emocionada à Fundação, e Vênus estranha a reação da tia. Nanda decide contar sobre Ubaiara para Leda. Lupita vê Mila e Guto juntos. Hans entrega uma arma para Jéssica e a manda encontrar o chantagista. Electra, Murilo, e Luca se preparam para o encontro com Jéssica.

Os capítulos desta semana de “Família é Tudo” trazem revelações explosivas, dramas intensos e reviravoltas surpreendentes que prometem mexer com as emoções dos telespectadores.