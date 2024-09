Foto/Reprodução.

Os Beatles fizeram muito sucesso. Entre 1962 e 1970, o grupo gravou dezenas de canções que o mundo inteiro conhece. Fica, então, a pergunta: existe lado B dos Beatles? É o que tento responder na coluna desta quarta-feira, quatro de setembro de 2024.

Do Please Please Me (1963), primeiro álbum dos Beatles, Misery e Chains são verdadeiros lados B. A primeira, Lennon e McCartney. A segunda, Carole King, compositora que faria sucesso uma década mais tarde com It’s Too Late.

No With The Beatles (1963), tem Don’t Bother Me, que é a primeira canção de George Harrison gravada pelo grupo, e Not a Second Time. Passaram longe do sucesso.

A Hard Day’s Night (1964) é um álbum de grandes hits, mas não é o caso de When I Get Home nem de You Can’t Do That. Lennon e McCartney assinam todas as faixas.

Beatles For Sale (1964) tem Mr. Moonlight e Every Little Thing enquanto Help! (1965) tem It’s Only Love e You Like Me Too Much.

Rubber Soul (1965) traz Wait e Run For Your Life, e Revolver (1966), Love You To e Dr. Robert. Em Love You To, Harrison põe a música indiana num álbum dos Beatles.

Na obra-prima Sgt. Pepper (1967), há um monte de lados A, mas o mesmo não se pode dizer de Fixing a Hole (Paul) nem de Good Morning Good Morning (John).

Do Magical Mystery Tour (1967), destaco, como lados B, o tema instrumental Flying, assinado pelos quatro Beatles, e Blue Jay Way, estranha canção de Harrison.

O Álbum Branco (1968) é duplo, tem 30 faixas e muitos hits. Também tem diversas canções obscuras, como The Continuing Story of Bungalow Bill, Why Don’t We Do It In The Road?, Long Long Long e Savoy Truffle. As duas últimas, de Harrison.

Number nine, number nine. No Álbum Branco, nada é mais lado B do que Revolution 9, pura música experimental, colagem de sons que Lennon fez com a ajuda de Yoko Ono.

Yellow Submarine (1969) traz Only a Northern Song e It’s All Too Much. São de Harrison. A primeira, o produtor George Martin deixou de fora do Sgt. Pepper.

No Abbey Road (1969), será que é possível ouvir Maxwell’s Silver Hammer e Sun King como lados B? E, no Let It Be (1970), o rock One After 909?

Os Beatles lançaram muitos singles. Os lados A iam para o topo das paradas. Os lados B ficavam meio esquecidos. Alguns acabaram fazendo sucesso e viraram clássicos.

Seguem alguns lados B de compactos que nunca deixaram de ser lados B: Thank You Girl (1963), I’ll Get You (1963), Yes It Is (1965), Rain (1966), Baby You’re a Rich Man (1967), The Inner Light (1968), Old Brown Shoe (1969) e You Know My Name (1970).

36 músicas. 36 lados B dos Beatles. Dão uma boa play list, não dão?