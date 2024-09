ASSISTIR AO VIVO Bolívia x Venezuela Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (06/09)

A partida entre Bolívia x Venezuelaé válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (05/09) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Bolivia como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Análise do Jogo: Bolívia x Venezuela – Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

**Data e Hora:** 5 de setembro de 2024, às 21h (horário do Reino Unido)

**Local:** Estádio Municipal El Alto

Após a participação na Copa América deste ano, Bolívia e Venezuela retomam a disputa pelas vagas na Copa do Mundo de 2026. O confronto será realizado no Estádio Municipal El Alto, e promete ser um duelo crucial para ambas as seleções.

Desempenho Recentes

**Bolívia:**

A seleção boliviana está em uma fase difícil, ocupando a nona posição nas eliminatórias com apenas três pontos. A campanha na Copa América foi decepcionante, com derrotas consecutivas para EUA, Uruguai e Panamá, o que resultou em mais uma eliminação precoce no torneio. O técnico Antonio Carlos Zago foi demitido, e Oscar Villegas assumiu o comando, buscando levar o país à sua terceira participação em Copas do Mundo e à primeira desde 1994.

Na atual fase de qualificações, a Bolívia conseguiu apenas uma vitória em seis partidas, contra o Peru, e sofreu derrotas para Brasil, Argentina, Equador, Paraguai e Uruguai. A equipe tentará se recuperar e melhorar seu desempenho em casa.

**Venezuela:**

Em contraste, a Venezuela fez uma boa campanha na Copa América, avançando para as quartas de final após vencer todos os três jogos da fase de grupos contra Equador, México e Jamaica. No entanto, a equipe foi eliminada nos pênaltis pelo Canadá. Na fase de eliminatórias, a Venezuela está em quarto lugar com nove pontos. O técnico Fernando Batista viu sua equipe se recuperar de uma derrota contra a Colômbia e conquistar pontos em cinco dos seis jogos subsequentes. Apesar disso, a equipe ainda busca terminar com sua sequência de 12 jogos sem vencer fora de casa nas eliminatórias.

Equipes e Prováveis Escalações

**Bolívia:**

A equipe deverá ser liderada pelo capitão Luis Haquin, com a defesa composta por Hector Cuellar e Marcelo Suarez. Boris Cespedes e Gabriel Vilamil devem ocupar o meio-campo, enquanto Carmelo Algaranaz será o atacante principal.

**Escalação Provável da Bolívia:**

– **Goleiro:** Viscarra

– **Defensores:** Cuellar, Haquin, Sagredo

– **Meio-campistas:** Rocha, Cespedes, Villamil, Fernandez

– **Atacantes:** Miguelito, Vaca, Algaranaz

**Venezuela:**

A Venezuela terá a ausência de Jhon Chancellor e Yangel Herrera devido a lesões. Nahuel Ferraresi e Yordan Osorio devem formar a dupla de zaga, com Jon Aramburu e Miguel Navarro como laterais. Salomón Rondón, que teve uma boa performance na Copa América, será o principal atacante.

**Escalação Provável da Venezuela:**

– **Goleiro:** Romo

– **Defensores:** Aramburu, Ferraresi, Osorio, Navarro

– **Meio-campistas:** Rincon, Martinez

– **Atacantes:** Bello, Segovia, Machis, Rondon

Previsão

A Bolívia enfrentará um desafio significativo contra uma Venezuela em boa forma. Embora a equipe da casa busque se recuperar, a falta de consistência nas eliminatórias e o desempenho fraco na Copa América podem ser obstáculos. A Venezuela, apesar de sua histórica dificuldade fora de casa, parece ser a favorita para sair com os três pontos, embora um empate não possa ser descartado.

**Resultado Previsto:** Bolívia 1-2 Venezuela

Para mais análises e previsões, acompanhe nossos relatórios e atualizações sobre as eliminatórias e outras competições de futebol.

Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.