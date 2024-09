Cine Banguê: programação de setembro tem curtas paraibanos | Foto: Reprodução/Instagram (@cinebangue). Cine Bangüê, em João Pessoa / Foto: Reprodução/Instagram (@cinebangue)

A programação de setembro do Cine Banguê, em João Pessoa, teve início no domingo (1º) e seguirá acontecendo até o fim do mês. Além da exibição dos filmes que estreiam e dos que permanecem em cartaz, a programação conta ainda com sessões especiais de curtas paraibanos.

Conforme a programação, estreiam no Cine Banguê os filmes “O Bastardo”, de Nikolaj Arcel, “Greice”, dirigido por Leonardo Mouramateus; e “Cidade; Campo”, sob direção de Juliana Rojas e ‘Music’, de Angela Schanelec. Já os longas “Motel Destino”, de Karim Aïnouz e “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca”, de Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo, permanecem em cartaz.

Às quartas-feiras, às 19h, sessões especiais gratuitas com curtas paraibanos serão exibidas no Cine Banguê. A programação conta com os filmes “Azul é Lar Luz no Retrovisor”, (direção: Renatha Aragão, Brasil, Canadá, 2023); “Déjà Vu” (direção: Carlos Mosca, Brasil, 2023); “Não Existe Pôr do Sol” (direção: Janaína Lacerda, Brasil, 2022) e “Rocha” (direção: Bianca Rocha, Brasil, 2019.

O Cine Banguê fica no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro de Tambauzinho, em João Pessoa. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), e a bilheteria abre uma hora antes das sessões.

Sinopses

“O bastardo” é um drama histórico que conta a verdadeira história do soldado e explorador dinamarquês Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen), que explorou e cultivou a selvagem Jutlândia da Dinamarca, que agora compreende a grande maioria do país, em meados do século XVIII. A classificação indicativa é 14 anos.

Já o filme “Greice”, traz a história de uma jovem brasileira de 22 anos, que estuda Belas-Artes em Lisboa. Nos primeiros dias do verão Greice se envolve com o misterioso Afonso. O casal é responsabilizado por um estranho acidente que acontece na festa de recepção dos calouros. Greice precisa, então, voltar a Fortaleza, sua cidade natal, para renovar o título de residência. Escondida num hotel, enquanto evita que sua mãe descubra os apuros em que se envolvera, e contando com a ajuda de alguns amigos, Greice busca um lugar no mundo. Classificação indicativa 14 anos.

“Cidade; Campo” apresenta duas histórias sobre migração entre a cidade e o campo. Na primeira parte, após o rompimento de uma barragem inundar sua terra natal, a trabalhadora rural Joana se muda para São Paulo para encontrar sua irmã Tânia, que mora com o neto Jaime. Joana luta para sobreviver na “cidade do trabalho”. Na segunda parte, Flávia se muda com Mara, sua companheira, para a fazenda que herdou do pai, falecido recentemente. A natureza obriga as duas mulheres a enfrentar frustrações e lidar com memórias e fantasmas.

A produção “Music” fala sobre um jovem encontrado ferido e um recém-nascido abandonado em um abrigo de pedras. Após uma noite de tempestade nas montanhas gregas, a criança é acolhida e criada por uma família local. Jon cresce sem conhecer a mãe e o pai. Anos depois, após um trágico incidente, Jon é preso e conhece Iro. Os dois formam uma família e mantém uma conexão imediata, principalmente através da música, que irá, por sua vez, assombrá-los e sustentá-los. Livremente inspirado no mito de Édipo.

“Motel Destino” – Sob o céu em chamas em uma beira de estrada do litoral cearense, o Motel Destino é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada do jovem Heraldo transforma em definitivo o cotidiano do local.

“Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” – A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. O que eles mais gostam é de comer papel, mas, quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora. Decididos a resolver um grande mistério, Teca e Tuti partem para a biblioteca, em busca da história mais importante de suas vidas.

Programação Cine Banguê setembro

“Motel Destino”:

05 de setembro (quinta-feira) às 19h

07 de setembro (sábado) às 19h

08 de setembro (domingo) às 17h

14 de setembro (sábado) às 19h

16 de setembro (segunda-feira) às 19h

21 de setembro (sábado) às 19h

22 de setembro (domingo) às 17h

24 de setembro (terça-feira) às 19h

28 de setembro (sábado) às 17h

“Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca”:

07 de setembro (sábado) às 15h

15 de setembro (domingo) às 15h

21 de setembro (sábado) às 15h

28 de setembro (sábado) às 15h

“Cidade; Campo”:

03 de setembro (terça-feira) às 19h

08 de setembro (domingo) às 19h

15 de setembro (sábado) às 17h

19 de setembro (quinta-feira) às 19h

21 de setembro (sábado) às 17h

23 de setembro (segunda-feira) às 19h

29 de setembro (domingo) às 19h

“Greice”:

07 de setembro (sábado) às 17h

09 de setembro (segunda-feira) às 19h

14 de setembro (sábado) às 15h

22 de setembro (domingo) às 15h

29 de setembro (domingo) às 17h

“O Bastardo”:

12 de setembro (quinta-feira) às 19h

15 de setembro (domingo) às 19h

17 de setembro (terça-feira) às 19h

22 de setembro (domingo) às 19h

28 de setembro (sábado) às 19h

30 de setembro (segunda-feira) às 19h

“Music”: