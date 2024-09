onde assistir, escalações prováveis e estatísticas

Botafogo-PB x Volta Redonda é o próximo desafio do Belo na Série C do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela 2ª rodada no quadrangular do acesso. A partida entre as equipes está marcada para o próximo domingo (8), às 18h30, no Estádio Almeidão. Alvinegro da Estrela Vermelha e Voltaço vêm de resultados diferentes na 1ª rodada da segunda fase da Terceirona.

Botafogo-PB x Volta Redonda: equipes se enfrentam pela 2ª rodada da Série C. Arte/Jornal da Paraíba

O Botafogo-PB começou com o pé esquerdo no quadrangular do acesso. O time paraibano foi a Belém, no Pará, para enfrentar o Remo. Nos 90 minutos, o Belo foi derrotado pelo placar de 2 a 1.

Dono da melhor campanha da Série C, o Alvinegro da Estrela Vermelha conheceu a sua terceira derrota na competição. No entanto, buscando o acesso, o Botafogo-PB espera somar sua primeira vitória no quadrangular do acesso diante de sua torcida.

Botafogo-PB x Volta Redonda: Belo busca. Mauro Ângelo / Diário do Pará

Para isso, o Belo terá que superar o Volta Redonda, que bateu o São Bernardo, por 3 a 1, em sua estreia na 2ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Estatística dos times

Botafogo-PB : 20j | 12v | 5e | 3d | 34gm | 23gs | 11sg

: 20j | 12v | 5e | 3d | 34gm | 23gs | 11sg Volta Redonda : 20j | 11v | 4e | 5d | 33gm | 29gs | 4sg

Dia, hora e local de Botafogo-PB x Volta Redonda

Dia : 08/09

: 08/09 Hora : 18h30

: 18h30 Local : Estádio Almeidão

Transmissão

Onde assistir : Nosso Futebol+ e DAZN

: Nosso Futebol+ e DAZN Onde ouvir : a CBN Paraíba transmite todas as emoções da partida

: a transmite todas as emoções da partida Onde acompanhar : uma hora antes da partida, o ge entra em campo com o Tempo Real

Escalações prováveis

Botafogo-PB : Dalton; Lenon, Romércio (Wendel Lomar), Douglas (Reniê) e Rafael Furlan (Evandro); Thallyson (Lídio), Edmundo (Guilherme Mantuan), Bruno Leite (Sillas) e Vinícius Leite; Jô e Pipico. Técnico : Evaristo Piza.

: Dalton; Lenon, Romércio (Wendel Lomar), Douglas (Reniê) e Rafael Furlan (Evandro); Thallyson (Lídio), Edmundo (Guilherme Mantuan), Bruno Leite (Sillas) e Vinícius Leite; Jô e Pipico. : Evaristo Piza. Volta Redonda : Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Fabrício e Sanchez; Bruno Barra, Robinho e Henrique Silva; Douglas Skilo, MV e Bruno Santos. Técnico : Rogério Corrêa.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir.

: Assistente 1 : a definir.

: Assistente 2 : a definir.

: Quarto árbitro : a definir.

Dia a dia do Botafogo-PB

Elenco do Botafogo-PB retornou de Belém, no Pará, e recebeu folga.

Belo se reapresentou e iniciou a preparação para o confronto contra o Remo. O Alvinegro da Estrela Vermelha disputou um jogo-treino contra o Spartax, que disputa a 2ª divisão do Campeonato Paraibano.

