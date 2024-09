7 de setembro é feriado e abrange todo o território do Brasil..

7 de setembro é feriado e celebra o marco da independência do Brasil. Neste ano, o feriado cai em um sábado e a data abrange todo o território do país. O processo da independência do Brasil começou no ano de 1808 com a chegada da Família Real e sua Corte no país.

Como o 7 de setembro aconteceu?

O 7 de setembro é feriado pois comemora o marco da independência do Brasil que aconteceu na mesma data, no ano de 1822, quando o Dom Pedro I proclamou o grito da independência às margens do Rio Ipiranga, atual São Paulo.

Segundo a doutoranda em história pela USP, Loyvia Almeida, a proclamação da independência do Brasil foi o resultado de uma série de encadeamentos históricos que se iniciaram em 1808 com a chegada da Família Real e de sua Corte.

As mudanças que se processaram a partir de então (fim do pacto colonial, abertura dos portos às nações amigas, elevação à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves) levaram o Brasil, agora ex-colônia, a experimentar pela primeira vez o gosto da autonomia, liberdade e independência Loyvia Almeida – doutoranda em história pela USP

Após 12 anos vivendo no Brasil com as mesmas regalias do reino português, o rei foi convocado às pressas a regressar a Portugal, pelas Cortes Portuguesas que ansiavam voltar a explorar o Brasil como uma colônia, o rei D. João VI sabia que dali em diante não teria mais volta.

Diante da irredutibilidade portuguesa (Revolução do Porto, 1820) e frente ao forte posicionamento da elite brasileira, o rei rumou de volta a Portugal e deixou em solo brasileiro, seu filho mais velho (Dom Pedro I), com a missão de governar uma ex-colônia que se pretendia ser uma nação soberana, a quem coube dar o grito que ecoa e reverbera todo dia 7 de setembro, desde 1822: “independência ou morte Loyvia Almeida – doutoranda em história pela USP

Assim, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e se consolidou como uma nação independente.

7 de setembro é feriado na Paraíba

Na Paraíba, mais de 200 anos depois, o dia 7 de setembro é feriado e é celebrado com desfiles cívico-militares nas ruas do Centro de João Pessoa e de Campina Grande.

Na Paraíba, o 7 de setembro é feriado e é celebrado com desfiles cívico-militares

Feriados além do 7 de setembro

Além do feriado deste mês de setembro, ainda estão por vir os feriados nacionais de:

12 de outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (sábado): Finados

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República

20 de novembro (quarta-feira): Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (quarta-feira): Natal

