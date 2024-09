Guarani x Coritiba Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (03/09), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Guarani x Coritiba é válida pelo Brasileirão série B 2024. A bola rola HOJE (03/09) às 21h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Guarani como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Série B do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo, ao vivo. O campeonato na série B está a cada vez mais competitivo. Ao menos 10 times chegam com condições de subirem para a série A, incluindo o SPORT, CEARÁ e AMÉRICA e GOIÁS e outros GRANDES brasileiros.

PALPITES

Guarani x Coritiba: Confira o provável time do Coxa para a partida desta terça-feira

O Coritiba se prepara para enfrentar o Guarani nesta terça-feira (03), às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Jorginho terá que lidar com um desfalque importante: o meia Sebastián Gómez está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo e, por isso, não poderá jogar.

Mudanças no time titular

Com a ausência de Gómez, a principal aposta para ocupar sua vaga é o volante Morelli. Ele era titular absoluto do time no início da temporada, mas perdeu espaço desde a chegada de Jorginho e também por conta de um período em que esteve no departamento médico. Com isso, Vini Paulista acabou ganhando a posição no meio-campo. A suspensão de Gómez, no entanto, abre a possibilidade de retorno de Morelli ao time titular.

Outro nome que pode aparecer como surpresa na escalação é Josué, novo reforço do Coritiba, que teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última semana. Embora esteja à disposição, é esperado que Jorginho utilize o meia português de forma gradual para que ele adquira o ritmo de jogo necessário.

Provável escalação do Coritiba

A expectativa é de que a única mudança no Coritiba para o jogo contra o Guarani seja no meio-campo, com a entrada de Morelli ou Josué no lugar de Sebastián Gómez. Assim, o Coxa deve entrar em campo com:

– **Goleiro**: Pedro Morisco

– **Defesa**: Natanael, Thalisson, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo

– **Meio-Campo**: Zé Gabriel, Morelli (ou Josué) e Vini Paulista

– **Ataque**: Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Robson

Destaque da equipe

O atacante Lucas Ronier tem sido um dos principais destaques do Coritiba nesta Série B. Com boas atuações, ele tem ajudado a equipe a buscar uma posição melhor na tabela. A expectativa dos torcedores é de que ele continue sendo decisivo na partida contra o Guarani.

Cobertura completa da Banda B

A partida entre Guarani e Coritiba terá cobertura completa da Rádio Banda B, com narração de Marcelo Ortiz, comentários de Irapitan Costa e reportagens de Fabrizio Reusing. A transmissão começará às 21h, podendo ser acompanhada ao vivo pelo site da Banda B, pelo AM 550, FM 79.3, no aplicativo da rádio, nas redes sociais, e no canal oficial da Banda B no YouTube.

