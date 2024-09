Comitê Organizador apresenta plano do evento na Paraíba

Integrantes do Comitê Organizador dos Jogos da Juventude 2024 estiveram, na última semana, apresentando o plano de trabalho do evento, que será realizado em João Pessoa, entre 13 e 27 de novembro.

Jogos da Juventude 2024 vão ser realizados em João Pessoa. (Foto: Lucas Barros)

Serão mais de 4 mil atletas participando nas mais diversas modalidades no evento que já revelou os principais atletas olímpicos do país.

Jogos da Juventude 2024 serão em João Pessoa

O encontro ocorreu na Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), e contou com representantes do Governo do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bomheiros, Guarda Civil Metropolitana e Semob-JP.

“Nós que estamos compondo o Comitê Local informamos alguns detalhes aos órgãos de segurança que são necessários, bem como aos demais envolvidos, o quanto será importante para a cidade esses Jogos. Só de atletas serão mais de quatro mil e se for contabilizado os pais, treinadores e todo o staff do COB e os que trabalham no geral, esse número chega a seis mil pessoas envolvidas diretamente e indiretamente, fazendo com que João Pessoa tenha notoriedade no esporte como também no turismo”, disse Daniel Fontes, diretor executivo do Comitê Organizador Local.

“É um mega evento que vai envolver garotos e garotas na faixa etária de 15 a 17 anos deixando João Pessoa em evidência no segmento esportivo. O Governo do Estado vem arregaçando literalmente as mangas com o objetivo dos Jogos da Juventude de 2024 serem os melhores da história”, concluiu Harlen Vilarim, secretário executivo de Esporte e Lazer da Paraíba.

No ano passado, os Jogos da Juventude foram realizados em Ribeirão Preto. Já em 2022, o Rio de Janeiro foi a sede das competições.

