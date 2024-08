Paraíba registra saldo positivo na geração de postos de emprego em julho, aponta Caged

Foto: Divulgação. Divulgação

A Paraíba registrou um saldo positivo de 4.389 postos de trabalho com carteira assinada no saldo acumulado do mês de julho. Foram 21.637 admissões e 17.248 desligamentos. Os dados foram publicados nesta quarta-feira (28) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

No mês anterior, em junho, a Paraíba havia registrado um saldo de 3.420 empregos. A Paraíba registrou um crescimento relativo de 0,89% em julho sobre o estoque total de empregos.

A capital João Pessoa também teve um resultado positivo, com 1.625 postos de trabalho gerados no saldo do período. Em Campina Grande, a diferença entre admissões e desligamentos também foi positiva, com 676 postos de emprego a mais.

Em julho, todos os cinco setores tiveram saldo positivo, sendo dois com destaque no Estado: serviços (1.866); indústria (1.279); enquanto construção (662), comércio (296) e agropecuária (286) completam a lista do saldo positivo do último mês.

No acumulado de janeiro a julho deste ano, houve criação de 131.482 empregos com carteira assinada contra 120.431 desligamentos, gerando um saldo positivo de 11.051 postos no primeiro semestre. No ano passado, no mesmo período, o saldo havia sido negativo de 3,2 mil. No ano passado, no mesmo período, o saldo havia saído do negativo com pouco mais de 200 postos.

O saldo de junho elevou o estoque total de empregos do estado de 493.937, em junho, para 498.356 postos, em julho. Os empregos do Caged são de cinco setores da economia: serviços, comércio, construção, indústria e agropecuária. Os empregos públicos não estão incluídos neste levantamento.