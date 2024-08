QUE HORAS COMEÇA RENASCER E Paralimpíadas?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 30/08.

Sexta-feira, 30/08/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Horário Político 2024

13:10 Praça TV – 1ª Edição

13:20 Globo Esporte

13:40 Jornal Hoje

14:45 Edição Especial – Cabocla

15:00 Edição Especial – Cheias De Charme

15:20 Sessão da Tarde – O Último Suspiro

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Horário Político 2024

20:40 Jornal Nacional

21:30 Renascer

22:40 Estrela da Casa

23:30 Globo Repórter

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Família é Tudo

02:35 Comédia Na Madruga I

**Programação de Sexta-feira, 30 de Agosto de 2024 – TV Globo**

Confira a programação completa da TV Globo para esta sexta-feira, 30 de agosto de 2024, com uma variedade de atrações para todos os gostos, desde jornalismo e programas de entretenimento até novelas e filmes que prometem prender a atenção dos telespectadores.

#### **Manhã de Informação e Entretenimento**

– **04:00 – Hora Um**

Comece o dia bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo no *Hora Um*.

– **06:00 – Bom Dia Praça**

Notícias regionais para manter você atualizado sobre os principais acontecimentos de sua cidade e região.

– **08:30 – Bom Dia Brasil**

O *Bom Dia Brasil* traz um panorama dos acontecimentos mais importantes no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais.

– **09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

O programa matinal que mistura informação, debate e entretenimento, comandado por Patrícia Poeta, com temas relevantes e convidados especiais.

– **10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro Mané trazem receitas deliciosas, histórias emocionantes e entrevistas no *Mais Você*.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Boletim de notícias locais com tudo o que você precisa saber sobre sua cidade e região.

#### **Tarde de Novelas, Esporte e Cinema**

– **13:00 – Horário Político 2024**

Acompanhe a propaganda eleitoral gratuita.

– **13:10 – Praça TV – 1ª Edição**

Retorno ao noticiário local com atualizações sobre os acontecimentos do dia.

– **13:20 – Globo Esporte**

As últimas notícias do mundo esportivo, com análises e reportagens sobre os principais campeonatos e eventos.

– **13:40 – Jornal Hoje**

O *Jornal Hoje* apresenta os principais acontecimentos do Brasil e do mundo no começo da tarde, com uma cobertura abrangente e reportagens especiais.

– **14:45 – Edição Especial – Cabocla**

Reprise de capítulos da novela *Cabocla*, um clássico que retrata o amor e os conflitos no interior do Brasil.

– **15:00 – Edição Especial – Cheias de Charme**

A novela das “Empreguetes” que conquistou o Brasil está de volta em edição especial, com muita música, humor e drama.

– **15:20 – Sessão da Tarde – O Último Suspiro**

Um thriller de ficção científica em que um casal luta para sobreviver em meio a uma névoa mortal que toma conta de Paris.

#### **Fim de Tarde e Noite com Muita Emoção e Novelas**

– **17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

Relembre a história de amor entre Serena e Rafael em *Alma Gêmea*, um sucesso de audiência que volta para o público se emocionar novamente.

– **18:25 – No Rancho Fundo**

Um programa especial com histórias de vida no campo, cultura sertaneja e muita música.

– **19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

As últimas notícias do dia no jornal local da noite.

– **19:40 – Família é Tudo**

Série que aborda os dilemas e as alegrias de uma família brasileira, com histórias emocionantes e divertidas.

– **20:30 – Horário Político 2024**

Mais uma edição da propaganda eleitoral gratuita.

– **20:40 – Jornal Nacional**

As notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com a credibilidade e profundidade que o público espera do *Jornal Nacional*.

#### **Noite de Novelas e Grandes Reportagens**

– **21:30 – Renascer**

A novela que vem conquistando o público com sua história envolvente, cheia de mistérios, amor e conflitos familiares.

– **22:40 – Estrela da Casa**

Reality show que traz desafios emocionantes e muita competição, onde os participantes disputam o título de “Estrela da Casa”.

– **23:30 – Globo Repórter**

O programa jornalístico que investiga temas de grande interesse público, com reportagens especiais e viagens pelo Brasil e pelo mundo.

#### **Madrugada de Informação e Entretenimento**

– **00:20 – Jornal da Globo**

As últimas notícias do dia com análises aprofundadas e um resumo dos acontecimentos mais importantes.

– **01:10 – Conversa com Bial**

Pedro Bial entrevista grandes personalidades e discute temas relevantes e atuais.

– **01:50 – Família é Tudo**

Reprise da série que explora as relações familiares com muito humor e emoção.

– **02:35 – Comédia Na Madruga I**

Encerrando a programação, um bloco de comédia para garantir boas risadas na madrugada.

A programação da TV Globo para esta sexta-feira oferece uma variedade de atrações que agradam a todos os gostos. Desde o jornalismo informativo e de qualidade até as novelas emocionantes e programas de entretenimento, a grade promete prender a atenção dos telespectadores ao longo do dia.

**Sessão da Tarde exibe “O Último Suspiro”: Suspense e Tensão no Ar**

Nesta sexta-feira, 30 de agosto de 2024, a **Sessão da Tarde** promete trazer emoção e suspense aos telespectadores com o filme “O Último Suspiro” (*Just A Breath Away*), produção francesa de 2018 dirigida por Daniel Roby. Este thriller de ficção científica é estrelado por Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin e Michel Robin, e apresenta uma narrativa de sobrevivência em meio a uma catástrofe misteriosa.

**Sinopse: Paris Envolta em Perigo**

Em “O Último Suspiro”, Paris é envolvida por uma névoa misteriosa que surge de forma repentina, cobrindo a cidade e ameaçando a vida de todos que se encontram expostos a ela. O que inicialmente parece ser uma neblina comum, logo se revela como uma ameaça mortal que sufoca e mata quem entra em contato direto com ela.

No centro desta situação desesperadora está um jovem casal, Mathieu (Romain Duris) e Anna (Olga Kurylenko), que precisa encontrar maneiras de sobreviver e proteger sua filha, Sarah (Fantine Harduin), uma jovem com uma rara doença imunológica que a mantém isolada em uma câmara hermética dentro do apartamento da família. Com o avançar da névoa, a luta por recursos e pela sobrevivência se torna cada vez mais crítica, e a família se vê forçada a enfrentar desafios extremos para escapar desse novo e aterrorizante mundo que se forma à sua volta.

**Um Suspense Instigante e Cheio de Ação**

“O Último Suspiro” é um filme que mescla elementos de suspense, drama e ficção científica, explorando não apenas a ameaça física da névoa letal, mas também as complexas relações familiares e a resiliência humana diante do desconhecido. O diretor Daniel Roby cria uma atmosfera sufocante, reforçada por efeitos especiais impressionantes e uma narrativa que mantém o público na beira do assento.

Romain Duris e Olga Kurylenko entregam performances intensas e emocionantes, dando vida ao casal que enfrenta um dilema impossível: como salvar sua filha e a si mesmos em um cenário onde qualquer passo em falso pode ser fatal. O filme também explora temas como sacrifício, amor incondicional e a capacidade humana de lutar por aquilo que realmente importa, mesmo quando tudo parece perdido.

**Crítica e Recepção**

Lançado em 2018, “O Último Suspiro” recebeu elogios pela originalidade de sua premissa e pela atuação do elenco principal. A crítica destacou o modo como o filme mantém um ritmo constante de tensão e como as cenas de ação e suspense são bem elaboradas, criando uma experiência cinematográfica envolvente.

Para aqueles que apreciam filmes de catástrofe e ficção científica com um toque de drama familiar, “O Último Suspiro” é uma excelente escolha. A produção francesa é um lembrete de que o cinema europeu pode entregar histórias tão emocionantes e bem produzidas quanto as de Hollywood, combinando narrativa única com uma estética visual que cativa.

**Não Perca na Sessão da Tarde!**

Prepare-se para acompanhar essa emocionante história de sobrevivência e tensão em “O Último Suspiro”, na **Sessão da Tarde**, e descubra se Mathieu e Anna conseguirão salvar sua filha e escapar da névoa mortal que envolve Paris. Não perca a exibição desta sexta-feira, 30 de agosto de 2024, e sinta o suspense e a adrenalina deste thriller de ficção científica.