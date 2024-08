Lula desembarca na Paraíba nesta quinta-feira à noite e cumpre agenda na sexta; confira roteiro

Foto: José Cruz /Agência Brasil. Jornal da Paraíba

O presidente Lula desembarca na Paraíba nesta quinta-feira (29) à noite. Conforme a assessoria do Planalto, a chegada será pelo Aeroporto Castro Pinto, na região Metropolitana de João Pessoa, às 20h20.

A agenda oficial, entretanto, começa na sexta-feira (30), às 11h, quando ele vai participar da inauguração de mais uma etapa do Canal Acauã-Araçagi, em Riachão do Poço, ao lado do governador João Azevêdo (PSB).

Em seguida, eles se deslocam para João Pessoa, onde irá ocorrer, a partir das 13h, no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções, a solenidade de anúncio de novos investimentos do governo federal na Paraíba.

Será a segunda vez que Lula estará na Paraíba desde que foi eleito. Na primeira ele participou da inauguração de um empreendimento de energia renovável no Sertão paraibano, mas não discursou nem falou com a imprensa.

Inauguração do Acauã-Araçagi

O presidente irá inaugurar o Lote 2 do canal Acauã-Araçagi, obra com investimentos da ordem de R$ 715 milhões.

De acordo com a agenda, será feito um sobrevoo pelos 52 quilômetros de extensão e em seguida a aterrissagem, onde haverá a abertura da válvula dispersora na derivação para o rio Ipanema, afluente do rio Gurinhém, no município de Riachão do Poço.

O Canal Acauã-Araçagi é um empreendimento estruturante, uma espécie de “braço” do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, na Paraíba.

De acordo com agenda anunciada pelo governo do estado, durante a visita, será acionada a válvula dispersora, para a liberação da água que vem do Lote 1 do Canal para o rio que vai perenizar três assentamentos do Incra: Chico Mendes, 21 de Abril e Padre Higino. Foram investidos nos dois lotes mais de R$ 1,2 bilhão.

Mais informações sobre o Canal

O Sistema Adutor do Canal Acauã-Araçagi, obra dividida em três lotes: 1, 2 e 3, visa o atendimento e abastecimento de água potável para mais de 40 municípios da região, beneficiando mais de 600 mil habitantes.

A captação se dá na Barragem de Acauã (Argemiro de Figueiredo) localizada no Município de Itatuba, ao sul do Estado. A partir da tomada d’água, o sistema adutor avança em direção ao norte até desaguar na Barragem de Araçagi, no Rio Mamanguape. Neste percurso, o sistema adutor cruza as bacias dos rios Gurinhém e Miriri, integrando-as, e promove implantação de obras do empreendimento.

O projeto do Canal Acauã-Araçagi totaliza 109,10 km.

Agenda de Lula na Paraíba

29.08.2024 – Quinta-feira

18h – Partida para João Pessoa.

Local: Base Aérea de Brasília

20h20 – Chegada a João Pessoa.

Local: Aeroporto Internacional de João Pessoa

30.08.2024 – Sexta-feira

11h – Solenidade de inauguração do Lote II da Vertente Litorânea (canal Acauã-Araçagi)

Local: BR-230, Km 079 (entrada à direita), Riachão do Poço

13h – Anúncio de investimentos do governo federal na Paraíba

Local: Teatro Pedra do Reino, Centro de Convenções de João Pessoa, Rodovia PB-008, Km 5