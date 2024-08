Lyon x Strasbourg ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 24/25, HOJE (30/08)

O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Lyon x Strasbourg pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (30/08) às 15h45 HS. O mandante desta partida será o Lyon , que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Lyon x Strasbourg – Palpites e Escalações

Em busca dos primeiros pontos na temporada, o Lyon recebe o Strasbourg no Parc Olympique Lyonnais nesta sexta-feira, pela terceira rodada da Ligue 1 2024-25. Os anfitriões perderam seus dois primeiros jogos e ainda não marcaram gols, enquanto os visitantes estão invictos, com uma vitória e um empate.

Análise da Partida

Depois de um início de temporada desastroso no ano passado, quando conquistaram apenas três pontos nos primeiros nove jogos, o Lyon esperava um começo muito melhor em 2024-25. Sob o comando de Pierre Sage, que assumiu no final de novembro da temporada passada, o time conseguiu uma recuperação impressionante, saindo da zona de rebaixamento para terminar em sexto lugar.

Sage perdeu apenas seis dos 22 jogos da Ligue 1 que comandou em 2023-24 e fechou a temporada conquistando 37 pontos de um total possível de 45, mostrando uma forma incrível ao final da campanha. Com investimentos de mais de £100 milhões na janela de transferências de verão, o Lyon esperava um bom começo de temporada, mas se encontra sem pontos após dois jogos.

O Lyon iniciou a campanha com uma derrota por 3-0 para o Rennes, seguida por uma derrota por 2-0 para o AS Monaco em casa, deixando-os na 17ª posição, sendo um dos quatro times ainda sem pontos.

O Strasbourg, por outro lado, está invicto na Ligue 1, empatando por 1-1 com o Montpellier na estreia e vencendo o Rennes por 3-1 em casa no jogo mais recente. Sob o comando do novo técnico Liam Rosenior, que substituiu Patrick Vieira no verão, o Strasbourg começou a temporada com força, especialmente após uma pré-temporada decepcionante e um final de campanha ruim no ano passado.

Situação das Equipes

O Lyon provavelmente estará sem Ernest Nuamah, que saiu lesionado com apenas 17 minutos de jogo contra o Monaco, e Nicolas Tagliafico, que está fora devido a uma lesão na panturrilha. Na busca pelo primeiro gol e pelos primeiros pontos da temporada, Sage deve contar com o reforço de verão Georges Mikautadze, que marcou 13 gols em 20 jogos na Ligue 1 no ano passado, e Alexandre Lacazette, que marcou 22 vezes em todas as competições em 2023-24. Nemanja Matic também pode voltar ao time titular para fortalecer a estabilidade defensiva ao lado de Maxence Caqueret no meio-campo.

Para o Strasbourg, Milos Lukovic, Dion Sahi e Thomas Delaine permanecem fora, todos com retorno esperado para setembro. Após a vitória por 3-1 contra o Rennes, Rosenior deve manter a mesma formação titular contra o Lyon na sexta-feira.

Prováveis Escalações

**Lyon:**

Perri; Mata, Caleta-Car, Niakhate, Maitland-Niles; Matic, Caqueret; Benrahma, Fofana; Mikautadze, Lacazette.

**Strasbourg:**

Johnsson; Doue, Sow, Sylla; Bakwa, Santos, Doukoure, Wiley; Diarra; Moreira, Emegha.

Palpite

Embora o Lyon tenha tido um início difícil nas duas primeiras partidas, acreditamos que a equipe de Sage tem qualidade suficiente para desafiar o Strasbourg de Rosenior, levando-nos a prever um empate.

**Palpite:** Lyon 1-1 Strasbourg.

