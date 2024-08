Candidato a vereador de João Pessoa que foi preso no atos golpistas de 8 de janeiro renuncia

Arquivo pessoal

O blogueiro paraibano Marinaldo Adriano Lima da Silva, que foi preso por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, apresentou nesta quarta-feira (28) renúncia da sua candidatura a vereador em João Pessoa. Ele havia registrado a candidatura pelo Democracia Cristã (DC).

Em suas redes sociais, ele justificou desistiu da disputa porque sua campanha foi fragilizada com a sua associação com os atos antidemocráticos que resultaram na depredação da sede dos três poderes em Brasília, provocado por pessoas insatisfeitas com o resultado da urnas e vitória de Lula contra Bolsonaro.

“Minha campanha foi fragilizada, não tenho como continuar com minha candidatura; minha candidatura não tem ligação com o acontecido no 8 de janeiro, nem minha campanha é alusão aos atos antidemocráticos. Quem me conhece sabe que eu não sou de direita e nunca vou ser, nunca sou bolsonarista e nunca vou ser. Em breve anunciarei o meu apoio a um candidato ou candidata, serei sempre grato ao presidente do meu partido. Dessa forma, o meu muito obrigado a quem estava decidido a me apoiar e votar no meu nome. Obrigado, João Pessoa!””, publicou.

Marinaldo foi um dos presos após a tentativa golpista de 8 de janeiro. Ele conseguiu a liberdade provisória em março do ano passado, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).