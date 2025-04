Projeto Sol Maior apresenta Renan Rezende e Luis Umberto nesta sexta-feira

O projeto Sol Maior, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), no Hotel Globo, apresenta, nesta sexta-feira (25), o duo formado pelo flautista, saxofonista e pifeiro Renan Rezende e pelo violonista Luis Umberto, que vão tocar muito chorinho na semana em que é comemorado o Dia do Choro (23 de abril). O evento começa às 16h30 e segue até o pôr do sol com a execução da música ‘O Trenzinho do Caipira’, do compositor Heitor Villa-Lobos.

“O projeto Sol Maior é um trabalho que estamos desenvolvendo há três anos no Hotel Globo, um ambiente onde funciona nossa galeria de arte, o Celeiro Cultural, e tem um belíssimo pôr do sol. Com essa ação, nós estamos facilitando e estimulando que mais pessoas visitem o nosso Centro Histórico. Nós temos sempre combinado música instrumental de artistas de João Pessoa e da Paraíba tocando todos os finais de tardes, nas sextas-feiras. O Sol Maior faz parte desse nosso conjunto de políticas de cultura que trabalha no sentido de valorização do Centro Histórico e dos nossos artistas”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Renan Rezende e Luis Umberto apresentam um show inteiramente instrumental, com repertório inspirado no cancioneiro da música popular brasileira, nordestina e paraibana. Eles prometem um passeio por diversos gêneros musicais, desde o choro e o samba, passando pelo forró e baião, mas ainda inspirado na sonoridade das tradicionais bandas de pífanos do Nordeste brasileiro.

“O projeto Sol Maior é de uma importância gigante para a cultura da música de João Pessoa e da Paraíba por ser uma iniciativa que valoriza a música instrumental, divulga os artistas da cidade e forma um público para esse tipo de música. É de uma importância fundamental para essa cena, assim como outros projetos promovidos pela Funjope, como o Sabadinho Bom”, afirma Renan Rezende.

Para ele, também é importante por acontecer no entardecer em um local histórico, como o Hotel Globo, com um visual para o Porto do Capim e o Rio Sanhauá, cenário onde nasce a cidade. “Isso tudo faz do projeto fundamental para a música da cidade. Vai ser um prazer fazer esse duo”.

No repertório, os músicos aproveitam a semana em que se comemora o Dia do Choro para tocar muito chorinho, mas também versões instrumentais de sambas, baiões e outros ritmos que fazem parte da diversidade musical brasileira. E, é claro, vão tocar ‘O Trenzinho do Caipira’, que é emblemática para o Sol Maior, completando a paisagem sonora e visual do evento.

“Fica aqui o meu convite para quem gosta da música da cidade, da música instrumental e, principalmente, dessa formação de flauta e violão. Quem gosta de curtir esse rolê mais histórico, artístico, sinta-se convidado para apreciar a música instrumental aqui da cidade”, completa Renan Rezende.