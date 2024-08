ASSISTIR AO VIVO Fenerbahce x Alanyaspor Campeonato Turco, HOJE (30/08), PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida válida pelo Campeonato Turco, ou Spor Toto Süper Lig. entre Fenerbahce x Alanyaspor acontece hoje, HOJE (30/08) às 14 hs . Assim, a partida poderá ter transmissão para o Brasil.

O Campeonato Turco, conhecido como Super Lig, é uma das ligas de futebol mais emocionantes e competitivas do mundo. Com uma rica história e uma base de fãs apaixonada, a Super Lig atrai talentos de todo o mundo, tornando-se um caldeirão de habilidades e estilos de jogo diversos. Com clubes como Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas lutando pelo título a cada temporada, os jogos são intensos e imprevisíveis, proporcionando aos espectadores uma experiência emocionante. Além disso, a rivalidade entre os clubes e as atmosferas vibrantes nos estádios turcos adicionam um elemento extra de drama e paixão ao campeonato, tornando-o verdadeiramente único e cativante para os fãs de futebol em todo o mundo.

Prévia: Fenerbahce x Alanyaspor – Palpites e Escalações

Na próxima sexta-feira, o Fenerbahce recebe o Alanyaspor no estádio Sukru Saracoglu, em jogo válido pela quarta rodada da Super Lig Turca 2024-25. Enquanto o Fenerbahce busca manter sua invencibilidade na competição, o Alanyaspor tenta conquistar sua primeira vitória da temporada.

Análise da Partida

O Fenerbahce vem de uma vitória impressionante por 5 a 0 sobre o Caykur Rizespor fora de casa, com destaque para o meio-campista brasileiro Fred, que marcou três gols. Edin Dzeko, um dos artilheiros do campeonato, também deixou sua marca pela terceira vez consecutiva, e um gol contra de Husniddin Aliqulov fechou o placar.

Esse triunfo ajudou a equipe comandada por José Mourinho a encerrar uma sequência de dois jogos sem vencer e a assumir a liderança da Super Lig, empatada em pontos com o Eyupspor, embora ambas tenham disputado um jogo a mais em relação aos times que ocupam da terceira à quinta colocação.

Pelo lado do Alanyaspor, o início de temporada não foi dos melhores. A equipe empatou dois jogos e perdeu um, ocupando a 15ª posição, próxima à zona de rebaixamento. No último confronto, empatou em 1 a 1 com o recém-promovido Goztepe. A equipe de Fatih Tekke precisa desesperadamente de uma vitória, e uma vitória fora de casa contra o Fenerbahce seria um grande impulso.

No histórico recente, o Fenerbahce não perde para o Alanyaspor desde 2021, com cinco vitórias e um empate. No entanto, o empate aconteceu no último encontro entre as duas equipes no Sukru Saracoglu, um resultado que seria considerado decepcionante para o time de Mourinho, que visa destronar o Galatasaray.

Situação das Equipes

O Fenerbahce não poderá contar com o meio-campista Mert Hakan Yandas, que continua cumprindo suspensão. Mourinho provavelmente repetirá a escalação do jogo anterior, com Fred garantido após sua excelente atuação. O atacante Edin Dzeko estará buscando marcar pela quarta vez consecutiva na liga.

O Alanyaspor, por outro lado, chega ao confronto com todos os jogadores disponíveis. Sergio Cordova deve liderar o ataque, mesmo após três jogos sem marcar.

Prováveis Escalações

**Fenerbahce:**

Livakovic; Muldur, Djiku, Soyuncu, Oosterwolde; Yuksek, Fred; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko.

**Alanyaspor:**

Taskiran; Balkovec, Aliti, Bayir, Hadergjonaj; Makouta, Richard; Ozdemir, Karaca, Lopes; Cordova.

Palpite

Ainda empolgado pela vitória dominante na última partida, o Fenerbahce deve superar o Alanyaspor com certa tranquilidade. Considerando que o Alanyaspor sofreu seis gols em três jogos e enfrenta o time de melhor ataque da liga, uma vitória do Fenerbahce parece o resultado mais provável.

**Palpite:** Fenerbahce 3-1 Alanyaspor.