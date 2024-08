onde assistir, prováveis escalações e estatísticas

A Série C do Campeonato Brasileiro chega a tão esperada fase dos quadrangulares do acesso. Oito equipes, divididas em duas chaves, brigam por quatro vagas na Série B de 2025. Remo x Botafogo-PB será o jogo de abertura do Grupo B. A partida será no Estádio Mangueirão, no Pará, a partir das 17h30 do próximo sábado (31).

Os mandantes foram os últimos a conquistarem a classificação para o quadrangular do acesso. Na 1ª fase, o Remo ficou na oitava colocação. Em 19 jogos, foram oito vitórias, dois empates e nove derrotas, totalizando 26 pontos e deixando o Leão Azul na oitava colocação.

Já os visitantes levam na bagagem a melhor campanha da fase inicial da Série C. O Botafogo-PB acumulou 12 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, somando 41 pontos. Esta foi a melhor campanha de uma equipe na 3ª divisão desde que o novo formato foi adotado para a competição nacional.

Botafogo-PB liderou a primeira fase e mira o acesso à Série B. (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

Dia, hora e local de Remo x Botafogo-PB

Dia: 31/08

Hora: 17h30

Local: Estádio Mangueirão, em Belém

Estatísticas dos times

REMO : 19j | 8v | 2e | 9d | 21gm | 23gs | -2sg

: 19j | 8v | 2e | 9d | 21gm | 23gs | -2sg BOTAFOGO-PB : 19j | 12v | 5e | 2d | 33gm | 21gs | 12sg

Transmissão de Remo x Botafogo-PB

Onde assistir: DAZN, Zapping, Nosso Futebol e Nosso Futebol+;

DAZN, Zapping, Nosso Futebol e Nosso Futebol+; Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x Itabaiana ficarão por conta da CBN . A narração será de William Fontes , com os comentários de Phillipy Costa e as reportagens de Fabiano Sousa ;

pelas ondas do rádio, as emoções de Treze x Itabaiana ficarão por conta da . A narração será de , com os comentários de e as reportagens de ; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entra em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Últimas escalações

REMO: Marcelo Rangel, Rafael Castro, Ligger, Sávio e Diogo Batista; Raimar, Bruno Silva e Pavani; Jaderson, Pedro Vitor e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana.

Marcelo Rangel, Rafael Castro, Ligger, Sávio e Diogo Batista; Raimar, Bruno Silva e Pavani; Jaderson, Pedro Vitor e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana. BOTAFOGO-PB: Dalton, Lenon, Romércio, Wendel Lomar e Rafael Furlan; Lídio, Pedro Ivo e Guilherme Mantuan; Vinícius Leite, Joãozinho e Pipico. Técnico: Evaristo Pisa.

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco do Belo se reapresentou na Maravilha do Contorno e iniciou a preparação para o jogo contra o Remo.

O Botafogo-PB realizou mais um treinamento na Maravilha do Contorno. Na oportunidade, o técnico Evaristo Piza concedeu entrevista coletiva.

