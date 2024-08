QUE HORAS COMEÇA Brasileirão E Paralimpíadas de Paris 2024?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 28/08.

Quarta-feira, 28/08/2024

**Programação de Quarta-feira, 28/08/2024 na TV Globo**

Confira a programação completa da TV Globo para a quarta-feira, 28 de agosto de 2024. O dia traz uma combinação de notícias, entretenimento e eventos esportivos ao vivo, garantindo que os telespectadores fiquem bem-informados e entretidos ao longo de todo o dia.

**Manhã: Notícias e Variedades**

– **04:00 – Hora Um:** O *Hora Um* abre a programação do dia, trazendo as primeiras notícias e os principais acontecimentos da madrugada.

– **06:00 – Bom Dia Praça:** No *Bom Dia Praça*, as notícias locais ganham destaque, atualizando os telespectadores sobre os principais acontecimentos em suas regiões.

– **08:30 – Bom Dia Brasil:** Em seguida, o *Bom Dia Brasil* oferece um panorama abrangente das notícias nacionais e internacionais.

– **09:30 – Encontro com Patrícia Poeta:** Patrícia Poeta comanda o *Encontro*, discutindo temas atuais, entrevistas, e proporcionando momentos de descontração e reflexão.

– **10:35 – Mais Você:** O *Mais Você* com Ana Maria Braga traz dicas de culinária, moda, comportamento e entrevistas interessantes, em um programa que é referência nas manhãs brasileiras.

**Tarde: Esportes e Entretenimento**

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição:** As notícias locais do meio-dia são apresentadas na primeira edição do *Praça TV*.

– **13:00 – Globo Esporte:** No *Globo Esporte*, as últimas notícias do mundo dos esportes, com destaque para o futebol e outras modalidades.

– **13:25 – Jornal Hoje:** O *Jornal Hoje* traz uma análise completa dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo.

– **14:40 – Edição Especial – Cabocla:** A tarde começa com a reprise de *Cabocla*, trazendo de volta as emoções dessa novela que marcou época.

– **15:00 – Edição Especial – Cheias de Charme:** Em seguida, é hora de relembrar as aventuras das Empreguetes em *Cheias de Charme*, uma novela que conquistou o público com sua mistura de humor e música.

– **15:25 – Futebol:** À tarde, as emoções do futebol tomam conta da tela com a transmissão de partidas ao vivo. Prepare-se para torcer pelo seu time do coração.

**Noite: Mais Futebol e Novelas**

– **17:35 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea:** O final de tarde traz *Alma Gêmea*, uma das novelas mais amadas da teledramaturgia brasileira.

– **18:15 – No Rancho Fundo:** A novela das seis, *No Rancho Fundo*, continua a trazer histórias emocionantes e cheias de reviravoltas.

– **18:50 – Praça TV – 2ª Edição:** O *Praça TV* volta com as notícias locais da noite, mantendo o público atualizado.

– **19:20 – Família é Tudo:** A novela das sete, *Família é Tudo*, promete mais um capítulo repleto de humor e drama familiar.

– **20:00 – Jornal Nacional:** O *Jornal Nacional* traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com a qualidade e a credibilidade que são marcas registradas do telejornal.

– **20:35 – Renascer:** Na sequência, a novela das nove, *Renascer*, continua a emocionar e surpreender com suas tramas intensas.

– **21:20 – Futebol:** À noite, mais futebol ao vivo, com transmissões das partidas que movimentam a rodada do dia, envolvendo grandes equipes do futebol brasileiro.

**Madrugada: Debate Esportivo e Entretenimento**

– **23:30 – Segue o Jogo:** Após o futebol, *Segue o Jogo* traz os melhores momentos das partidas, análises e debates sobre os resultados e o desempenho dos times.

– **23:45 – Estrela da Casa:** No reality show *Estrela da Casa*, os participantes continuam a lutar para se destacar na competição, enfrentando novos desafios.

– **00:10 – Jornal da Globo:** O *Jornal da Globo* encerra a noite com um resumo dos principais acontecimentos do dia, além de matérias especiais e reportagens.

– **01:00 – Paralimpíadas de Paris 2024:** A madrugada é dedicada à cobertura das *Paralimpíadas de Paris 2024*, com transmissão ao vivo dos principais eventos e destaques dos atletas brasileiros.

– **01:45 – Conversa com Bial:** Pedro Bial conduz entrevistas profundas e instigantes no *Conversa com Bial*, com convidados especiais que têm muito a compartilhar.

– **02:25 – Família é Tudo:** A madrugada segue com a reprise da novela *Família é Tudo*.

– **03:05 – Comédia Na Madruga I:** Para encerrar a programação, *Comédia Na Madruga I* garante boas risadas com esquetes de humor.

Essa quarta-feira promete ser intensa, com uma programação que mistura jornalismo, novelas, futebol e entretenimento, mantendo o telespectador ligado na TV Globo durante todo o dia e a noite.