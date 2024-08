filme do Pelé, música triste e outras curiosidades

Chaves estreou no Brasil há 40 anos. Reprodução

Há exatamente 40 anos ‘Chaves’ estreava no Brasil. Em 24 de agosto de 1984, a obra de Roberto Gómez Bolaños ia ao ar pelo SBT, e, meio que ‘sem querer querendo’, acabou por se tornar um marco na cultura pop nacional.

Foram 36 anos de exibição de forma ininterrupta. Interrompidos apenas por conta de uma queda de braço entre os herdeiros de Bolaños e a Televisa, a respeito da distribuição dos programas. Resultado disso foi um ‘apagão’ das produções de Chespirito, como Bolaños era chamado, em todo o mundo.

Cultura Pop na CBN: Chegada de Chaves ao Brasil

Para marcar a data simbólica das quatro décadas da estreia,listamos algumas curiosidades sobre Chaves e a turma da vila. Qual é o filme do Pelé que Chaves queria ter ido ver? Quem é o autor da música triste, que faz muita gente lavar os olhos de dentro pra fora? Confira abaixo.

Curiosidades sobre Chaves

Trilha sonora única

Um dos segredos do sucesso de Chaves no Brasil está no trabalho de adaptação, de como a dublagem deu uma cara brasileira ao produto mexicano. E tem uma coisa que é exclusiva aqui do Brasil: a trilha sonora. Isso mesmo, as músicas que marcaram diferentes gerações são diferentes da versão original.

Mas por qual motivo, razão ou circunstância, isso aconteceu? Quando a série foi comprada pelo SBT junto à Televisa, veio com tudo em um único canal de áudio. Vozes, músicas de fundo, sonoplastia… tudo junto. Então o trabalho precisou ser completo, indo além da dublagem.

Música triste do Chaves é de um compositor inglês

Toda a trilha de Chaves é muito marcante. Mas algumas músicas chamam mais atenção. Como, por exemplo, a popular ‘Música triste do Chaves’. (em qualquer ferramenta de busca ela é localizada desta forma). Mas quem é o compositor desse tema?

Primeiro temos que dizer que a música na verdade se chama ‘Mum’. Ela é uma composição do inglês John Charles Fiddy. E não só ela. Fiddy é o responsável por quase toda trilha executada na versão brasileira. As músicas em suas grande maioria estão no disco Kids and Cartoons, lançado em 1979. O artista morreu em 2017, aos 73 anos.

Filme do Pelé

“Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé” . Essa frase é dita por Chaves no episódio ‘Vamos ao cinema’, em que toda a vila vai ao cinema e o menino fica insatisfeito com o que está sendo exibido.

Mas Bolaños realmente fez uma homenagem ao Rei do Futebol no texto ? A resposta é não. No original não existe a menção a Pelé. E sim a um filme do próprio Bolaños: ‘El Chanfle’. A frase é: ‘teria sido melhor ir ver o Chanfle’. Trata-se de um longa que tem o futebol como foco e com todo o elenco de Chaves, lançado em 1979 mesmo ano do citado episódio.

Temos que lembrar, no entanto, que Pelé fez diversos filmes. Entre eles: ‘Os Trombadinhas’ (1979), ‘Fuga para a Vitória’ (1981), ‘A Vitória do Mais Fraco’ (1983), ‘Pedro Mico’ (1985) e ‘Os Trapalhões e o Rei do Futebol’ (1986).

Episódios sem Quico

Em dado momento da série o personagem Quico desaparece da série. Na história é dito que ele foi morar com uma tia. Na realidade, o ator Carlos Villagrán deixa o programa e um clima nada amistoso. Essa saída tem versões diferentes: Villagrán diz que foi tirado por “inveja profissional”, e Bolaños afirmava que ele saiu por vontade própria por querer uma carreira solo.

Isso gerou uma disputa de direitos com Villagrán mudando a grafia do nome do personagem, Quico virou Kiko, para fazer um programa na Venezuela. Ramón Valdés, o Seu Madruga, é outro que também sai, mas acaba depois retornando para um outro período na produção.

Tangamandápio existe

O carteiro Jaiminho, que sempre queria evitar a fadiga, cita que é de Tangamandapio. A cidade que acabou se tornando quase que mítica entre os fãs de Chaves, existe e tem menos de 30 mil habitantes. Ela fica localizada no estado de Michoacán, oeste do país. O personagem inclusive ganhou uma estátua de bronze na localidade, destacando que ele colocou a cidade no mapa internacional.

Cultura Pop na CBN: Curiosidades sobre Chaves

Chaves vai voltar ao ar?

Em entrevista ao jornal O Globo, em fevereiro deste ano, Roberto Gómez Fernández, o filho de Bolaños que comanda o grupo Chespirito, disse que existe uma sinalização positiva para a solução do impasse em torno das exibições. Sem muitos detalhes, ele disse que que 2024 ‘parece um bom ano’. Fernandez disse que está nisso todos os dias e não descansará enquanto não acontecer.

O que os fãs de Chaves vão poder acompanhar brevemente é a série biográfica de Chespirito produzida pela Max. Batizada de ‘Sem Querer querendo’, a produção deve chegar no ano que vem.