Netinho retorna a João Pessoa com medalha de bronze de Paris 2024 e Será homenageado com desfile

O paraibano Edival Pontes, conhecido como Netinho, desembarca em João Pessoa nesta sexta-feira (23) após conquistar a medalha de bronze no taekwondo durante as Olimpíadas de Paris 2024. O atleta será recebido com uma homenagem especial: um desfile em carro aberto do Corpo de Bombeiros, com início às 9h30, partindo do Aeroporto Internacional de João Pessoa – Presidente Castro Pinto.

Edival Pontes, o Netinho, conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. Wander Roberto/COB

Netinho, aos 26 anos, alcançou um feito histórico ao se tornar o terceiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no taekwondo, somando aos feitos de Natália Falavigna e Maicon Siqueira. A trajetória do paraibano em Paris foi marcada por uma campanha de superação, culminando na vitória sobre o espanhol Javier Pérez Polo, que garantiu seu lugar no pódio.

Além do desfile, o atleta participará de uma coletiva de imprensa na Vila Olímpica Parahyba, localizada no bairro dos Estados, às 11h. A conquista de Netinho não só destaca seu talento, mas também reforça a tradição da Paraíba em revelar atletas olímpicos de destaque, como Santos e Matheus Cunha, que foram campeões em Tóquio 2020, e Douglas Santos, medalhista de ouro na Rio 2016.