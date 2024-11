Procon-JP orienta consumidor sobre o uso consciente do décimo terceiro salário

Você já sabe o que vai fazer com o décimo terceiro salário? Se ainda não planejou o que fazer com esse dinheiro extra, precisa ficar atento às dicas da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para usar o abono de forma consciente. O décimo terceiro pode ser pago em parcelas e, no caso dos trabalhadores de empresas privadas, a primeira deve ser quitada até o próximo dia 30 de novembro e, a segunda, até o próximo dia 20 de dezembro. No serviço público, a primeira parcela geralmente é paga aos servidores no mês de junho.

Como primeiro alerta, o Procon-JP chama a atenção, principalmente, para aquelas pessoas que estão com o orçamento doméstico mensal muito ‘apertado’ devido a dívidas acumuladas ou a vencer. Utilizar o abono para esse fim pode ser uma ótima opção.

Para o secretário Rougger Guerra, saldar dívidas pendentes com o salário extra pode ser a melhor forma do consumidor entrar o novo ano em condições de planejar alguns gastos que considera importantes e que estavam impedidos devido a débitos que comprometiam mensalmente o orçamento familiar. “Quem tiver condições de usar o abono, ou uma parte dele, deve fazê-lo, para que o novo ano chegue com folga financeira”.

Impostos – Outra orientação é quanto prestar atenção às despesas comuns aos primeiros meses do ano como matrícula escolar, IPTU, IPVA, Imposto de Renda entre outras. Como o pagamento dos impostos é obrigatório e deve ser realizado, dê preferência a quitar esses débitos em parcela única para aproveitar os descontos oferecidos.

Rougger Guerra alerta, ainda, que o consumidor que vai guardar o dinheiro para pagar essas contas, deve tentar negociar uma redução nos juros e multas e, durante a negociação, ficar atento para juros exorbitantes seja na quitação ou na entrada para um acordo mais vantajoso.

Bens e Serviços – Agora, quem vai gastar o abono na compra de algum bem ou realizar algum serviço que esteja necessitando ou desejando deve fazer a transação, de preferência à vista, para conseguir descontos. “Outra coisa que deve ser evitada é agir por impulso adquirindo bens ou realizando algum serviço que não seja necessário ou urgente”.

Emergência – Outro conselho se refere a guardar o abono para uma emergência, o que pode ser feito através de uma poupança ou uma aplicação bancaria que aumente essa renda extra mensalmente. Esse tipo de medida preventiva traz tranquilidade e garante que o orçamento doméstico não sofra um grande abalo em uma urgência médica, por exemplo.

Viagens – Mas, se o consumidor está com expectativa de um descanso junto à família, pode usar o décimo para aquela viagem tão desejada. “O lazer também deve ser bem planejado para não ultrapassar a quantia que foi recebida e comprometer o orçamento mensal nos primeiros meses do ano ao contrair novas dívidas. Tente pagar tudo à vista, mesmo ao adquirir pacotes em agências de viagens”.

Gastos natalinos – Esta é também uma época de festejos natalinos, em que há o desejo de decorar a casa ou realizar algum melhoramento como uma pintura nova. Nesse caso, o conselho é ficar atento para gastos desnecessários, aproveitando itens dos anos anteriores que estejam em bom estado, a exemplo de adereços natalinos. Mesmo considerando algumas despesas inevitáveis como presentes, roupas, calçados e alimentos típicos da época, é importante ir com calma.

Rougger Guerra complementa: o ideal é reaproveitar o que puder, inclusive roupas e calçados. “Lembre que janeiro é mês de promoções e o que não for imprescindível agora pode ser adiado para o primeiro mês do ano. Quanto às confraternizações em que precisa preparar alimentos, tente fazer apenas o que for ser consumido durante a festa”.

Atendimentos do Procon-JP

Sede: Avenida Pedro I, 473, Tambiá

Recepção: 83 3213-4702

Procon-JP na sua mão: 83 98665-0179

WhatsApp Transporte público: 83 98873-9976

Instragram: @procon-jp

Site: procon.joaopessoa.pb.gov.br

Procon-JP Digital: totens instalados nos shoppings Mangabeira, Manaíra, Tambiá e Parahyba Mall