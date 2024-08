PALPITES Flamengo x Bolívar Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (15/08), ESCALAÇÕES

O jogo entre Flamengo x Bolívar acontece Hoje (15/08) às 21h30 hs. O mandante da partida Nacional QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2024.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Palpite

Flamengo 3-1 Bolívar

**Flamengo x Bolívar: Análise e Prognóstico para o Jogo de Ida das Oitavas de Final da Libertadores**

Na noite de quinta-feira, 16 de agosto de 2024, o Flamengo recebe o Bolívar no Estádio Jornalista Mário Filho, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Este confronto marca o início da fase eliminatória para a equipe brasileira, que busca retomar a boa forma após uma sequência instável.

**Contexto do Confronto**

O Flamengo, campeão da Libertadores em 2022, teve um início de agosto irregular, com três jogos sem vitórias. Após uma vitória sólida de 2-0 sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, a equipe de Tite não conseguiu repetir o desempenho, perdendo para o São Paulo e novamente para o Palmeiras em sua segunda partida da competição nacional. Apesar disso, o Flamengo se manteve firme em sua campanha na Libertadores, com uma invencibilidade em casa durante a fase de grupos, incluindo uma vitória convincente de 4-0 sobre o Bolívar.

Por outro lado, o Bolívar chega ao Rio de Janeiro com a confiança elevada, após uma sequência de três vitórias consecutivas. A equipe boliviana terminou a fase de grupos na primeira posição, mas enfrentará um desafio significativo contra os tricampeões da Libertadores. O Bolívar tem um histórico positivo em jogos em casa contra o Flamengo, mas precisa neutralizar a força do time brasileiro no Maracanã.

**Forma das Equipes**

O Flamengo terá que lidar com a ausência do lateral-direito Guillermo Varela devido a um problema no quadril, enquanto Everton também está fora por lesão no tendão de Aquiles. Pedro, artilheiro do grupo com cinco gols, será crucial para o ataque flamenguista.

O Bolívar não reportou lesões antes do jogo, e o técnico Flavio Robatto conta com uma equipe completa. Com a venda do atacante Francisco da Costa, o Bolívar pode confiar em Bruno Savio e Alfio Oviedo para liderar o ataque.

**Previsão**

Apesar de uma fase recente um tanto instável, o Flamengo deve se recuperar e obter uma vitória sólida em casa. Com um elenco forte e o suporte da torcida, espera-se que o time de Tite vença o Bolívar por 2-0, o que deixaria o Flamengo em uma posição confortável para o jogo de volta na Bolívia.

Este jogo é uma oportunidade para o Flamengo reafirmar seu status como um dos favoritos da competição e para o Bolívar, uma chance de mostrar sua capacidade de superar adversários de peso fora de casa.

