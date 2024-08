Treze segue na ponta, Botafogo-PB cai e Pombal ultrapassa o Sousa

Classificado para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Treze segue na primeira colocação do ranking de sócios-torcedores na Paraíba. Por outro lado, apesar de estar garantido na próxima fase da Série C e ser o 1º colocado da Terceirona, o Botafogo-PB teve uma queda em relação ao mês de julho. O Sousa, por sua vez, também teve o seu número diminuído e caiu para a 4ª posição. No pódio, o Pombal assumiu a 3ª colocação.

O Campinense, que teve a sua parceria encerrada com o Futebol Card, foi zerado, levando em conta os seis meses sem um acordo com uma nova plataforma. A falta de posicionamento do clube também foi levado em conta. Vale ressaltar que a Raposa segue sem acordo para alocar os seus planos de associados, isso após encerrar a sua parceria com o Futebol Card.

Os programas de sócios-torcedores são recursos utilizados pelos clubes para manter suas torcidas próximas. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba consultou os 10 clubes da 1ª divisão do Paraibano e apresenta agora o ranking do estado.

+ Confira como terminou o Campeonato Paraibano 2024

Esta reportagem será atualizada mensalmente. A pesquisa mais recente foi realizada no dia 12 de agosto.

Sócios-torcedores na Paraíba: confira os números

De acordo com os números divulgados pelos clubes, o Treze teveum pequeno crescimento, de julho à agosto, apenas quatro novos associados. Contudo, o Galo lidera a classificação com 1.410 sócios-torcedores.

Quem segue mais perto do Galo é o Botafogo-PB, que teve uma queda em seu quadro, em 32 sócios. Mas segue na vice-liderança, agora, com 1.145 associados.

Na terceira posição, neste momento, está o Pombal, que ultrapassou o Sousa após a eliminação do Dinossauro na Série D. Os planos de associados do Carcará do Sertão foram feitos anualmente e, por isso, seguem o mesmo.

Logo abaixo vem o Sousa, que, agora, conta com, aproximadamente, entre 100 a 110 sócios-torcedores, que adquiriram o plano anual do clube jurássico.

Sócios-torcedores na Paraíba: Treze segue na liderança, mas Botafogo-PB tem o maior crescimento. Daniel Vieira / Treze FC

No último balanço divulgado, no mês de março, o Campinense contava com 416 associados. No entanto, seis meses atrás, o clube encerrou a sua parceria com o Futebol Card, empresa que gerenciava as adesões da equipe. Dessa forma, a Raposa foi retirada do ranking de sócios-torcedores na Paraíba.

Por fim, com o término da temporada o Atlético de Cajazeiras finalizou o seu plano de sócios-torcedores. Dessa forma, em comparação à última atualização do clube, o Trovão Azul sai do ranking da temporada.

CSP, Nacional de Patos e Serra Branca, no momento, não possuem quadro de sócios. A reportagem entrou em contato com o São Paulo Crystal, mas não obteve retorno.

+ Veja as estatísticas do Paraibano 2024

+ Siga a disputa pela artilharia e assistências do estadual de 2024

+ Confira o público e a renda dos jogos do estadual

Outro ponto importante é que Botafogo-PB e Treze são os únicos clubes que atualizam regularmente o número de sócios.

As demais equipes informaram os seus quadros através das assessorias de imprensa.

Ranking de sócios-torcedores dos clubes da elite do Campeonato Paraibano:

Treze – 1.410 Botafogo-PB – 1.156 Pombal – 120 Sousa – 100 a 110*

*número aproximado divulgado pela assessoria de imprensa do clube.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.