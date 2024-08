PALPITES Botafogo x Palmeiras Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (14/08), ESCALAÇÕES

O jogo entre Botafogo x Palmeiras acontece Hoje (14/08) às 21:30 hs. O mandante da partida Botafogo QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2024.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Palpite

Botafogo 1-0 Palmeiras

**Botafogo vs. Palmeiras: Prévia, Prognóstico, Notícias das Equipes e Prováveis Escalações**

**Prévia do Jogo:**

Botafogo e Palmeiras se enfrentam no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores no Estádio Nilton Santos, na manhã de quinta-feira, 15 de agosto de 2024. O vencedor desta disputa em dois jogos avançará para as quartas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Nacional e São Paulo.

Botafogo garantiu sua vaga nas oitavas de final ao terminar em segundo lugar no seu grupo, com 10 pontos em seis partidas, somando três vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe teve o mesmo desempenho do Atlético Junior, líder do grupo, mas ficou em segundo lugar devido ao critério de desempate no confronto direto, após perder por 3-1 na abertura da competição.

No Campeonato Brasileiro, o Botafogo também tem mostrado uma campanha sólida, liderando a tabela após 22 partidas. No entanto, a equipe viu sua vantagem na liderança ser reduzida para apenas um ponto após perder para o Juventude no fim de semana passado. Essa derrota seguiu uma eliminação na Copa do Brasil, com uma derrota por 1-0 para o Bahia, resultando na eliminação por 2-1 no agregado. Apesar disso, o Botafogo mantém um forte desempenho em casa, com apenas uma derrota nos últimos nove jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 1-0 sobre o Palmeiras no mesmo estádio no mês passado.

Já o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, enfrenta dificuldades nesta temporada e ocupa a quarta posição na tabela, cinco pontos atrás do líder. A equipe vem de um empate por 1-1 contra o Flamengo no fim de semana, prolongando sua sequência de quatro jogos sem vitória no campeonato (2 empates e 2 derrotas). Além disso, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil recentemente, apesar de uma vitória por 1-0 no segundo jogo, após perder por 2-0 para o Flamengo na primeira partida.

Apesar dos problemas nesta temporada, o Palmeiras teve um desempenho impressionante na fase de grupos da Libertadores, terminando invicto com 14 pontos (4 vitórias e 2 empates). No entanto, a equipe precisa reencontrar essa forma para avançar, especialmente considerando sua recente sequência de sete jogos fora de casa sem vitória, incluindo quatro partidas sem marcar gols.

**Notícias das Equipes:**

**Botafogo:**

O Botafogo não poderá contar com Rafael, Matheus Nascimento e Pablo, que não atuaram nesta temporada devido a lesões prolongadas. Jeffinho está se recuperando de uma lesão muscular, mas ainda não está pronto para retornar, enquanto Junior Santos está fora após fraturar a tíbia no mês passado.

**Palmeiras:**

O Palmeiras terá que lidar com a ausência do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado e está fora do restante da temporada. Bruno Rodrigues também está fora após cirurgia, e Felipe Anderson (olho) e Mayke (panturrilha) são dúvidas. Dudu ficará fora por duas semanas devido a uma lesão no tornozelo.

**Prováveis Escalações:**

**Botafogo:**

– **Goleiro:** Victor

– **Defensores:** Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano

– **Meio-campistas:** Danilo, Freitas, Henrique, Savarino, Almada

– **Atacante:** Jesus

**Palmeiras:**

– **Goleiro:** Weverton

– **Defensores:** Gomez, Reis, Cerqueira

– **Meio-campistas:** Giay, Moreno, Rios, Lázaro, Rony

– **Atacantes:** Vanderlan, Lopez

**Prognóstico:**

Botafogo 1-0 Palmeiras

Embora o Palmeiras tenha sido mais bem-sucedido neste confronto nos últimos anos, o desempenho fora de casa tem sido fraco recentemente. O Botafogo, apesar de não estar em sua melhor forma, possui um forte histórico em casa e deve garantir uma vitória apertada por 1-0 no primeiro jogo deste confronto.

