Vasco x Fluminense ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (10/08)

A partida entre Vasco x Fluminense é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (10/08) às 21h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Vasco como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

Vasco x Fluminense: O Clássico dos Gigantes na 22ª Rodada do Brasileirão 2024

Neste sábado, 10 de agosto de 2024, às 21h30 (horário de Brasília), Vasco e Fluminense se enfrentam em um confronto decisivo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro. Este embate marca mais um capítulo na histórica rivalidade entre as duas equipes cariocas, conhecida como o “Clássico dos Gigantes”.

**Vasco da Gama:**

O Vasco chega pressionado, após uma sequência ruim no Brasileirão, com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. No entanto, a equipe comandada por Rafael Paiva mantém uma boa campanha como mandante, sem derrotas em casa nesta temporada, com três vitórias e dois empates. Recentemente, o Vasco garantiu sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil, vencendo o Atlético-GO por 1×0, o que pode elevar o moral do time para este clássico.

**Fluminense:**

O Fluminense vive um momento de recuperação no Brasileirão, vindo de quatro vitórias consecutivas sem sofrer gols. No entanto, a equipe ainda luta para sair da zona de rebaixamento. A eliminação recente na Copa do Brasil para o Juventude aumenta a pressão sobre o time, que precisa urgentemente de uma vitória para melhorar sua situação na tabela e evitar complicações futuras.

Historicamente, Vasco e Fluminense já se enfrentaram 396 vezes. O Vasco leva a vantagem com 154 vitórias, contra 127 triunfos do Fluminense. Houve ainda 115 empates entre as equipes. Como mandante, o Vasco também domina o confronto, com 79 vitórias, enquanto o Fluminense venceu 47 vezes.

– **Vasco:** Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Victor Luís; Sforza, Mateus Cocão e Hugo Moura; Adson, Payet e Vegetti.

– **Fluminense:** Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, André, Árias, Ganso e Serna; Kauã Elias.

Especialistas preveem um jogo equilibrado, com chances de empate, dado o contexto atual das duas equipes. O Vasco entra em campo com a confiança de ter avançado na Copa do Brasil, enquanto o Fluminense, apesar de sua boa sequência recente, precisa de um resultado positivo para afastar o fantasma do rebaixamento.

**Palpite:** Vasco 1 x 1 Fluminense.

Este clássico promete fortes emoções e pode ser decisivo para o futuro das duas equipes na competição. Não perca, a transmissão ao vivo será pelo Premiere.

