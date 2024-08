Cruzeiro x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (10/08)

A partida entre Cruzeiro x Atlético-MG é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (10/08) às 21h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Cruzeiro como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

Cruzeiro x Atlético-MG: Clássico Mineiro Promete Emoções na 22ª Rodada do Brasileirão

Neste sábado, 10 de agosto de 2024, Cruzeiro e Atlético-MG protagonizam mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. O clássico de número 250 entre as equipes será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Situação do Cruzeiro

O Cruzeiro, atualmente na 5ª posição com 35 pontos, vem de uma sequência irregular na competição, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. O técnico Fernando Seabra, apesar das oscilações, mantém a equipe na briga pelo G4, e uma vitória no clássico pode colocar a Raposa entre os quatro primeiros, caso o Palmeiras tropece.

Para o confronto, Seabra não poderá contar com o zagueiro João Marcelo, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. No entanto, o lateral-direito William, que era dúvida, está confirmado para a partida. O time também terá o retorno de Fabrizio Peralta, após trabalho de equilíbrio muscular, e de Rafa Silva, recuperado de uma lesão na coxa.

Situação do Atlético-MG

Do outro lado, o Atlético-MG, atual 9º colocado com 28 pontos, chega ao clássico após uma derrota para o Criciúma fora de casa, mas com uma recente classificação às quartas de final da Copa do Brasil. A equipe de Gabriel Milito busca se reerguer no Brasileirão e se aproximar do G6, o que garantiria uma vaga na Libertadores do próximo ano.

O Galo tem problemas no departamento médico: o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que sentiu dores no joelho, e o atacante Hulk, em recuperação de lesão na panturrilha, são dúvidas. No entanto, o recém-contratado Deyverson pode fazer sua estreia e trazer um novo fôlego ao ataque atleticano.

Retrospecto e Expectativas

Este será o 250º encontro entre Cruzeiro e Atlético-MG, com o histórico levemente favorável à Raposa, que venceu 90 partidas contra 80 do Galo, além de 79 empates. A expectativa é de casa cheia no Mineirão, com as duas torcidas ansiosas para ver quem levará a melhor neste confronto histórico.

Prováveis Escalações

**Cruzeiro**: Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba, Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Álvaro Barreal, Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

**Atlético-MG**: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Junior Alonso, Arana (Rubens); Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Bernard; Paulinho, Eduardo Vargas (Deyverson). Técnico: Gabriel Milito.

Arbitragem

O árbitro da partida será Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro De Melo Lima, todos de São Paulo. O VAR ficará sob a responsabilidade de Wagner Reway, do Espírito Santo.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pela Globo, em rede aberta, para todo o Brasil, a partir das 21h30.

Este clássico mineiro promete ser um dos jogos mais emocionantes da rodada, com as duas equipes buscando objetivos distintos, mas igualmente importantes no Brasileirão.

