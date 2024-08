Praxedes está de saída do Vasco e deve reforçar o Athletico-PR

Athletico-PR Negocia Contratação de Praxedes

Na tarde desta terça-feira, 6 de agosto de 2024, o Athletico-PR iniciou conversas com os empresários de Praxedes visando a contratação do volante, atualmente vinculado ao Red Bull Bragantino e emprestado ao Vasco até o final da temporada segundo o Site de Notícias do Furacão .

Interesse e Negociações

O clube paranaense demonstrou interesse em Praxedes e já começou a alinhar os detalhes iniciais com os representantes do jogador. O próximo passo será formalizar as negociações tanto com o Vasco quanto com o Bragantino, clube que detém os direitos federativos do atleta por Netvasco.

Situação de Praxedes no Vasco

Praxedes, que perdeu espaço no time carioca, atuou em apenas seis partidas do Brasileirão deste ano. Devido à baixa quantidade de jogos, ele está apto a disputar a mesma competição por outra equipe, facilitando assim uma possível transferência para o Athletico-PR.

Expectativa de Transferência

Dada a situação atual, o Vasco não deve dificultar a saída do jogador, caso a negociação avance de forma satisfatória. O clube carioca está aberto a conversas, o que pode acelerar o processo de transferência para o Athletico-PR.

Philippe Coutinho deve ficar fora do time do Vasco por quatro semanas.

O clube informou que o jogador sentiu uma dor na região da coxa esquerda durante o treino deste domingo e, após realizar um exame de imagem na manhã desta segunda-feira, foi constatada uma lesão muscular. A notícia foi divulgada pelo perfil “Atenção, Vascaínos!” no X (antigo Twitter), ressaltando a ausência do atleta nos próximos jogos importantes, incluindo partidas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro .

O Vasco da Gama informou nesta segunda-feira, 5 de agosto de 2024, que Philippe Coutinho sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o treino de domingo. O atleta sentiu uma dor na região e, após realizar um exame de imagem na manhã de hoje, foi confirmada a lesão muscular. A situação traz à memória a recuperação do zagueiro João Vitor, que, após uma lesão similar na coxa, levou de cinco a seis semanas para retornar aos treinos e ser relacionado novamente para as partidas.

Essa nova lesão representa um desfalque importante para a equipe, especialmente com a proximidade de partidas decisivas, como o confronto pela Copa do Brasil contra o Atlético-GO e o clássico do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. A informação foi divulgada pela jornalista Emanuelle Ribeiro através de sua conta no X (antigo Twitter), onde ela detalhou a situação de Coutinho, destacando a importância de sua recuperação para o andamento das competições.

Philippe Coutinho desfalca o Vasco por lesão na coxa

O Vasco da Gama enfrenta um grande desafio nas próximas semanas. Philippe Coutinho, um dos principais jogadores da equipe, sofreu uma lesão na coxa e estará fora de ação por pelo menos dois jogos. Isso significa que ele não participará do confronto decisivo da Copa do Brasil contra o Atlético-GO amanhã e do próximo duelo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense.

**Detalhes da lesão**

Coutinho sofreu a lesão durante um treinamento, e exames subsequentes confirmaram a necessidade de um período de recuperação. O departamento médico do Vasco estima que ele ficará afastado por aproximadamente duas semanas, dependendo de como responderá ao tratamento e à fisioterapia.

**Impacto nas competições**

A ausência de Coutinho é um golpe significativo para o Vasco. Na Copa do Brasil, o time enfrenta o Atlético-GO em uma partida crucial. A competição é uma das prioridades do clube, e perder um jogador com a experiência e a qualidade de Coutinho pode complicar as chances de avançar na competição.

No Campeonato Brasileiro, o próximo adversário do Vasco é o Fluminense, um time tradicionalmente forte e competitivo. A ausência de Coutinho neste duelo também será sentida, já que o meio-campista tem sido uma peça-chave no esquema tático do técnico Ramón Díaz.

**Reações e expectativas**

Os torcedores do Vasco expressaram preocupação nas redes sociais, mas muitos estão confiantes de que a equipe pode superar esses desafios. O técnico Ramón Díaz deverá fazer ajustes táticos e possivelmente dar oportunidade a outros jogadores para preencher a lacuna deixada por Coutinho.

**Próximos passos**

O foco agora será na recuperação de Coutinho, com o departamento médico do Vasco trabalhando intensamente para garantir que ele retorne ao campo o mais rápido possível. Enquanto isso, o time precisará se adaptar e encontrar soluções temporárias para manter o desempenho em alto nível nas competições.

Vasco da Gama Empata com RB Bragantino em São Januário

No último sábado (3), o Vasco da Gama recebeu o RB Bragantino em São Januário, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 2 a 2, com gols do Gigante da Colina marcados por GB e Adson. Este resultado mantém o Vasco na disputa e aumenta a expectativa para seus próximos desafios segundo netvasco.

**Resumo da Partida**

O confronto foi marcado por uma intensa disputa e grandes momentos para ambas as equipes. O Vasco da Gama, jogando em casa, começou a partida com boa intensidade e conseguiu abrir o placar com GB e Adson. No entanto, o RB Bragantino respondeu com gols de Jhon Jhon e Helinho, igualando o marcador.

**Escalações e Detalhes do Jogo**

– **VASCO DA GAMA**: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo, Victor Luis (Leandrinho); Souza (Vegetti), Hugo Moura (Zé Gabriel), Sforza, Payet (Coutinho); Adson e GB (David). Técnico: Rafael Paiva.

– **RB Bragantino**: Lucão; Douglas Mendes, Léo Realpe, Lucas Cunha, Guilherme (Helinho); Raul, Gustavo Neves (Lincoln), Jhon Jhon (Jadsom); Eric Ramires, Nacho (Mosquera) e Thiago Borbas (Vitor Naum). Técnico: Pedro Caixinha.

**Árbitro e Cartões**

– **Árbitro**: Gustavo Bauermann

– **Auxiliares**: Alex dos Santos e Henrique Neu

– **Cartões Amarelos**: Souza, GB e Adson (VAS); Lucas Cunha (RB Bragantino)

**Próximos Desafios**

Após o empate, o Vasco da Gama volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (6), o time enfrentará o Atlético (GO) no jogo de volta das oitavas de final, também em São Januário, às 21h45. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário será o Fluminense, em uma partida marcada para sábado (10), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

**

O jogo entre Atlético-GO x Vasco marcado para acontecer nesta HOJE às 21h45 hs (horário de Brasília) PELA edição 2024 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Dragao que vai buscar a vitória em seus domínios.

Nosso Palpite

**Previsão:

Atlético-GO 0 x 0 Vasco

**Copa do Brasil 2024: Atlético-GO x Vasco – Prévia e Detalhes da Partida**

**Confronto das Oitavas de Final**

Nesta quarta-feira, 31 de julho de 2024, Atlético-GO e Vasco da Gama se enfrentam no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 21h30 (horário de Brasília).

**Histórico Recente**

As equipes já se encontraram recentemente no Campeonato Brasileiro 2024, onde o Vasco venceu por 1 a 0, com um gol de David. Agora, os times voltam a se enfrentar em um confronto decisivo de mata-mata, onde ambos buscam avançar na competição nacional.

**Campanhas na Copa do Brasil 2024**

– **Atlético-GO**: A equipe goiana vem de uma campanha sólida, com 100% de aproveitamento na competição, superando União Rondonópolis, Real Brasília e Brusque.

– **Vasco**: O time carioca teve uma trajetória mais difícil, avançando contra o Marcílio Dias e precisando de pênaltis para eliminar Água Santa e Fortaleza.

**Possíveis Escalações**

**Atlético-GO**

– **Goleiro**: Ronaldo

– **Defensores**: Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius, Guilherme Romão

– **Meio-campistas**: Baralhas, Freitas

– **Atacantes**: Shaylon, Janderson, Luiz Fernando, Rodriguez

– **Técnico**: Vagner Mancini

**Vasco**

– **Goleiro**: Léo Jardim

– **Defensores**: Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton

– **Meio-campistas**: Matheus Carvalho, Hugo Moura

– **Atacantes**: Philippe Coutinho, Adson, David, Vegetti

– **Técnico**: Rafael Paiva

**Onde Assistir**

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo através de várias plataformas, incluindo Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.

**Próximo Confronto**

O jogo de volta acontecerá no dia 6 de agosto, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h45 (horário de Brasília). O Vasco busca o bicampeonato do torneio, enquanto o Atlético-GO almeja seu primeiro título na competição.

Análise de Dados

