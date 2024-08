Pediatra é suspeito de estuprar criança de 9 anos durante consulta em João Pessoa

Central de Polícia de João Pessoa. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Um pediatra é suspeito de estuprar uma menina de 9 anos durante um atendimento médico, dentro do próprio consultório, em João Pessoa. A mãe da vítima afirma que a criança estava em uma consulta de rotina com o médico no dia 25 de julho, quando ela flagrou a violência sexual. A investigação está em segredo de justiça e o nome do médico não foi divulgado.

Em entrevista à TV Cabo Branco, a mãe da vítima contou que estava com as duas filhas no consultório do médico. Ela explica que transcrevia uma receita de remédios, enquanto o médico estava no outro lado do consultório brincando com a filha caçula dela no colo e, ao mesmo tempo, tocando as partes íntimas da menina de 9 anos.

A mãe afirma que quando terminou de transcrever a receita, ela se levantou e se direcionou para a frente da maca (local em que estava a criança), foi quando flagrou o médico abusando a menina. A mulher contou que retirou a filha do local, foi até a delegacia e registrou a denúncia.

“Eu tinha uma confiança absurda nele. Minha filha está com ele (sendo atendida) desde que nasceu praticamente. Ele já era médico da família do meu marido e eu divulgava para todas as mães. Eu dizia que só confiava nele”, afirmou a mãe.

De acordo com o superintendente da Polícia Civil, Cristiano Santana, foram solicitados exames e já começaram a ouvir testemunhas do caso. Ele também afirma que o depoimento do médico estava marcado para o dia 1 de julho, mas ele apresentou um atestado e será ouvido em uma nova data, ainda nesta semana. Segundo o delegado, o homem não responde por outros crimes.

“O objetivo também de aprofundarmos as investigações, além de robustecer a denúncia específica, é verificar se há outras vítimas. Caso existam outras vítimas desse profissional, que procurem a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância da capital, localizada no Centro”, afirmou Cristiano Santana.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina (CRM-PB) afirmou que, até o momento, não recebeu nenhuma denúncia referente ao caso do pediatra. O CRM-PB disse que aguarda a conclusão da investigação policial para proceder com a análise do caso concreto.