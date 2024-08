feira de tecnologia começa nesta terça-feira (6) em João Pessoa

Expotec 2024 começa nesta terça-feira (6) em João Pessoa. Comunicação Anid

Começa nesta terça-feira (6) a 10ª Expotec com o tema “Sustentabilidade Digital: Inovação para um Futuro Viável”. O evento de tecnologia conta com uma programação de palestras e painéis que se estende até a sexta-feira (9). A realização é uma parceria entre a Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba (Funetec), a Associação Nacional para Inclusão Digital (Anid) e o Governo do Estado da Paraíba.

A Expotec é gratuita, com inscrições abertas durante todo o evento. A programação está relacionadas com a temática principal e alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), com o intuito de antecipar discussões previstas para a COP30. O evento também abordará temáticas relacionadas à educação, meio ambiente, combate à fome, desinformação, cibersegurança e outros.

Em uma parceria com a Educação Empreendedora do Sebrae Paraíba, os participantes também poderão aprender mais sobre empreendedorismo, modelos financeiros e como crescer no mercado de tecnologia. Estão programados um Bootcamp, oficina de Mindset, palestras sobre Inteligência Artificial e Pitch.

Mais de 50 empresas, instituições e entidades devem estar presentes com estandes expondo produtos e serviços comprometidos com inovação, sustentabilidade e responsabilidade social. O IFPB e a UFPB também devem apresentar protótipos e projetos de pesquisas desenvolvidos nas instituições.

A Polícia Civil da Paraíba apresentará em uma exposição as tecnologias do Instituto de Polícia Científica (IPC), utilizadas nas investigações de crimes diversos, além do projeto Esperança no Espaço, com a observação dos Astros, por meio da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap).

A Expotec 2024 também disponibilizará de um espaço de entretenimento na feira, com Guitar Hero, Just Dance, Fliperama e torneio de cartas Pokemon, reunindo os amantes dos games e o público em geral, que terá acesso gratuito e poderá participar da competição.

O evento também contará com uma feira de artesanato e economia solidária, uma praça de alimentação com almoços e lanches, e apresentação musical da Banda TOTEM, formado por jovens estudantes da ECIT Durval Guedes em Acaú e vinculado à Secretaria de Educação do Governo da Paraíba.

A Expotec conta, ainda, com o apoio o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – (NIC.br), que atuam na segurança das redes, na recomendação de padrões técnicos e na coleta de dados sobre o uso da Internet no País.

Espaços da Expotec

O evento foi dividido em dois espaços, o Funetec e o NIC, além de contar com eventos simultâneos. Confira:

Espaço Funetec: O espaço contará com palestras sobre temas inovadores e relevantes, momentos dedicados à capacitação de colaboradores, além de gravações de podcasts com participantes do evento. Também haverá exposições e apresentações que prometem destacar as mais recentes inovações e tendências tecnológicas.

Além das salas destinadas para realização dos painéis e palestras, oficinas e o espaço expositivo, haverá o Espaço do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br(NIC.br) e do Comitê Gestor da Internet(CGI.br) que patrocina a Expotec, onde estará fixo numa estrutura de um domo, onde ocorrerão palestras e apresentações de trabalhos de 30 minutos, bem como exibição de vídeos do NIC.br e CGI.br. Eventos simultâneos: Paralela à programação da Expotec, será realizado no dia (9), das 9h às 16h, na sala Tambaú, o Seminário dos Povos Tradicionais, comunidades urbanas e rurais que reunirá representantes de organizações da sociedade civil, movimentos sociais e culturais de base, lideranças indígenas, quilombolas, ativistas, entre outras entidades. Essa atividade vem acontecendo todos os anos no último dia do evento e já está consolidado como um espaço para ideias e soluções de tecnologia que promovam a transformação, inclusão social e digital de comunidades, entidades diversas e dos povos tradicionais.

Programação da Expotec

Terça-feira (06/08)

Abertura oficial da Expotec, às 16 horas, na sala Tambaú

A solenidade contará com a presença do Governador João Azevedo e autoridades convidadas dos governos federal, estadual e municipal, representantes de instituições públicas, organizações não governamentais, empresas privadas, gestores, pesquisadores, cientistas, professores, estudantes, expositores e público em geral. E será encerrada com a entrega da premiação de tablets aos ganhadores da Hackathon Monhang Game Jam, realizada no último acampamento inclusivo, em Baía da Traição, em dezembro do ano passado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado.

Quarta-feira (07/08)

Cidades Viáveis e o Urbano Contemporâneo

Horário: 9h às 10h

Sala: Tambaú

Painel de combate à desinformação e os desafios da pós-modernidade

Horário: 10h às 11h

Sala: Tambaú

Transição energética, sociedade e ambiente no Brasil

Horário: 11h às 12h

Sala: Tambaú

A municipalização do alcance aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ODS

Horário: 15h às 16h

Sala: Tambaú

Desafios e perspectivas na governança do Marco Legal da Inovação no Brasil

Horário: 16h às 17h

Sala: Tambaú

Extensão Universitária: transformando comunidades por meio do conhecimento e da inclusão social

Horário: 17h às 18h

Sala: Tambaú

Educação Profissional como vetor para a Sustentabilidade Digital e a Inovação Tecnológica

Horário: 14h às 16h (Durante o CONIF)

Sala: Seixas

Quinta-feira (08/08)

Combate à fome, preservação do meio ambiente e cultura: o futuro viável

Horário: 9h às 10h

Sala: Tambaú

EMBRAPII: Os caminhos para a neoindustrialização no Brasil

Horário: 11h às 12h

Sala: Tambaú

Transformando Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação em Desenvolvimento Regional: O papel das Fundações de Apoio às ICT`s

Horário: 14h às 15h

Sala: Tambaú

Projeto PREAMAR: A Ciência que precisamos para o Oceano que queremos

Horário: 15h às 16h

Sala: Tambaú

Sexta-feira (09/08)

O encerramento da Expotec 2024, na sala Tambaú, das 17h às 18h, será marcado com a premiação da Assembleia Legislativa do Estado da ‘Comenda Município Sustentável’ e o ‘Selo Município Sustentável’, aos municípios paraibanos que se destacaram e obtiveram os melhores índices de Desenvolvimento Sustentável (IDS) em suas respectivas regiões geo administrativas, de acordo com os indicadores monitorados pela Plataforma de Territorialização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Paraíba (ODS-PB).