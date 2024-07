Servidor da Educação do Estado é preso suspeito de estupro; 2024 já registra 528 casos. Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil

Um servidor da Secretaria de Estado da Educação, de 21 anos, foi preso nesta segunda-feira (29) e desligado do quadro de funcionários por suspeita de estupro e importunação sexual. A prisão aconteceu no município de Pitimbu, Litoral Sul da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos seis pessoas de ambos os gêneros foram vítimas do homem, em ambientes como a escola onde ele trabalhava e a igreja que frequentava.

Segundo o delegado Fillipe Paiva, no dia 17 de julho uma mulher de 19 anos que possui deficiência intelectual procurou a delegacia para denunciar que tinha sido abusada sexualmente na escola estadual em que estudava. “No dia em que ela sofreu esse abuso, a Polícia Militar foi chamada e apareceu na escola, mas o suspeito já havia sumido”, disse.

Segundo ele, o homem fugiu após esse episódio, e só foi localizado nesta segunda-feira (29), quando foi feita sua prisão preventiva.

A Secretaria de Estado da Educação explicou por meio de nota que, mediante a gravidade do ocorrido, solicitou o imediato desligamento do servidor do seu quadro de funcionários. A Secretaria reitoru ainda que toda e qualquer contratação de funcionário passa por uma minuciosa averiguação de documentação, bem como de seus antecedentes. A nota informou também que a 1ª Gerência Regional de Educação vai averiguar melhor a situação, dando suporte às vítimas e às famílias por meio do Serviço de Saúde Emocional, que é formada por psicólogos e assistentes sociais.

O delegado do caso afirmou que, de acordo com os depoimentos, os crimes vinham acontecendo há vários anos. As pessoas, no entanto, não haviam denunciado. Após a adolescente denunciar, outras cinco vítimas já procuraram a delegacia.

No interrogatório realizado nesta segunda-feira (29), o suspeito negou todas as acusações.

Paraíba tem aumento de 98% nos casos de estupro no 1º semestre de 2024

Ao todo, 528 casos de estupro foram registrados na Paraíba entre os meses janeiro e junho de 2024. De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o aumento foi de 98,5% no número de casos em relação ao mesmo período de 2023, quando 266 casos foram registrados.

No primeiro semestre de 2024 foram, em média, 3 vítimas de estupro por dia, entre homens e mulheres. Dos 528 casos, 483 foram vítimas do sexo feminino e 45 vítimas do sexo masculino.

O total de casos registrados em 2024 na Paraíba, de janeiro a junho (528), representa mais de 90% do total de vítimas contabilizadas durante todo o ano de 2023 (575), de janeiro a dezembro.

Este ano, o mês com o maior número de vítimas foi o de junho, com 107 casos, seguido do mês de março, com 105, e abril, com 96 vítimas.

A taxa de estupros na Paraíba, isto é, a quantidade de casos por 100 mil habitantes, é de 26,57.