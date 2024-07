O atacante Hulk brilhou mais uma vez na Arena MRV, ao marcar dois gols na vitória do Atlético-MG sobre o Corinthians, pela Série A do Brasileirão. Com esses tentos, o paraibano alcançou a marca de 15 gols na temporada, tornando-se o artilheiro do Galo em 2024 e deixando Paulinho, com 14 gols, na vice-artilharia.

Hulk ultrapassa Paulinho e assume artilharia do Atlético-MG na temporada. Pedro Souza / Atlético-MG

Os gols de Hulk no último domingo (28) também foram significativos na Arena MRV. O jogador, natural de Campina Grande, empatou com Paulinho, ambos agora somam 15 gols no estádio. Este desempenho reforça a importância do ídolo atleticano no esquema ofensivo do técnico do Atlético-MG.

“Primeiramente, é agradecer a Deus por ter mais uma vez feito gol e ajudado o meu time, que é o mais importante, o nosso coletivo”, afirmou Hulk, destacando o espírito de equipe que permeia suas conquistas”, afirmou.

Além de liderar a artilharia do clube mineiro, Hulk continua a construir uma trajetória impressionante no clube de BH. Com 204 jogos disputados, ele já marcou 110 gols, dos quais 35 foram de pênalti, e contribuiu com 38 assistências. Seu desempenho também inclui 21 dobletes.

“Não sabia dos números, mas como eu te falei, eu deixo tudo no natural. Não é uma coisa que eu quero fazer mais gols, quero bater recorde, não, pelo contrário, eu quero ajudar a cada dia mais aqui. Estou escrevendo minha história nesse clube que tanto representa para mim, principalmente a minha volta ao Brasil, para minha família, e eu espero continuar escrevendo lindas histórias aqui”, completou Hulk.