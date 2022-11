Sol Maior

Artistas presenteiam Funjope com obra de arte alusiva ao ‘Trenzinho do Caipira’

21/11/2022 | 20:00 | 60

O projeto Sol Maior rendeu um presente para a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), inspirado na composição ‘O Trenzinho do Caipira’, do compositor Heitor Villa-Lobos, canção que se tornou marca registrada da iniciativa. A música foi transformada em obra de arte pelas mãos do artista visual G.Stencil, durante apresentação do DJ Vinny Santos, numa das edições do evento no Hotel Globo. A iniciativa de presentear a Fundação com a pintura foi do DJ Vinny e de Killdare, seu produtor.

“A peça artística foi doada ao acervo da Funjope e deverá compor o ambiente do Hotel Globo, que passa a ter mais um elemento estético para os visitantes, moradores e turistas. Durante o Sol Maior, os músicos que se apresentam sempre tocam a música de Heitor Villa-Lobos. Agradeço a Vinny, a Stencil e a Killdare pela obra”, disse o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O DJ Vinny Santos conta que tem um projeto iniciado no Busto de Tamandaré, o ‘Porta do Sol – onde o sol nasce primeiro’. Lá, ele tocou um remix da música Porta do Sol e gravou um set. Na ocasião, iniciou um projeto cultural com música eletrônica e veio a ideia de fechar o ciclo no Centro Histórico. Ali, o sol se põe primeiro também.

“Entrei na agenda do projeto Sol Maior e venho trazendo afro house, vertentes da música eletrônica e incorporei elementos do Sol Maior. Nesse momento, o artista G. Stencil desenvolveu uma tela com referências ao que eu estava tocando quanto ao projeto do trem, do Centro Histórico. Ali eu toquei também um remix do ‘Trenzinho do Caipira’”, relatou. E assim, nasceu a ideia de entregar a pintura como um presente para a Funjope.