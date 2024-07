Quais filmes vão passar Quarta (31/07) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 31/07/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Programação de Destaques para Quarta-feira, 31/07/2024, na TV Globo

A programação da TV Globo para a quarta-feira, 31 de julho de 2024, será repleta de eventos esportivos e entretenimento, com destaque especial para as transmissões das Olimpíadas de Paris. Abaixo, confira os principais destaques do dia:

Manhã Olímpica

A partir das 04:00, a Globo inicia sua cobertura das Olimpíadas de Paris 2024, trazendo as principais competições e notícias direto da capital francesa. A cobertura continua até as 06:35, quando se segue uma sequência de programas matinais.

Programação Matutina

– **Bom Dia Praça (08:00)**: Atualiza o telespectador com as notícias locais.

– **Bom Dia Brasil (08:50)**: Cobertura nacional e internacional com enfoque nas Olimpíadas.

– **Encontro Com Patrícia Poeta (09:30)**: Discute temas do dia, incluindo destaques olímpicos.

– **Mais Você (10:10)**: Ana Maria Braga traz receitas e histórias inspiradoras, sempre com um toque olímpico durante o período dos jogos.

– **Praça TV – 1ª Edição (10:50)**: Noticiário local.

Tarde Olímpica e Entretenimento

– **Olimpíadas de Paris 2024 (11:15)**: Retomada da cobertura ao vivo dos jogos.

– **Jornal Hoje (14:00)**: Atualizações de notícias e destaques olímpicos.

– **Olimpíadas de Paris 2024 (14:45 e 16:05)**: Mais eventos ao vivo, incluindo possíveis finais e medalhas.

– **Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea (17:30)**: Reprise da novela de sucesso.

– **No Rancho Fundo (18:15)**: Série que mistura drama e comédia, seguida pelo noticiário local no Praça TV – 2ª Edição (18:55).

Noite de Dramas e Futebol

– **Família é Tudo (19:15)**: Episódio de comédia.

– **Jornal Nacional (20:00)**: Principais notícias do Brasil e do mundo, incluindo os destaques do dia nos Jogos Olímpicos.

– **Renascer (20:35)**: Capítulo da novela das nove.

– **Futebol (21:20)**: Transmissão de jogo ao vivo, com detalhes a serem confirmados.

Noite Tardia e Conversa

– **Segue o Jogo (23:30)**: Análises e comentários sobre as partidas do dia.

– **Central Olímpica (23:45)**: Resumo das principais competições das Olimpíadas.

– **Jornal da Globo (00:10)**: Notícias e análises do dia.

– **Conversa com Bial (01:00)**: Entrevistas e debates com convidados especiais.

– **Família é Tudo (01:40)**: Reexibição do episódio da noite.

A programação variada garante entretenimento e informação para todos os públicos, com destaque especial para as competições olímpicas que continuam a emocionar e inspirar espectadores de todo o mundo.