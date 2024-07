veja quem representa a Paraíba

A cada edição dos Jogos Olímpicos, acompanhamos com entusiasmo a participação dos atletas paraibanos, e em Paris 2024 não é diferente. Com o início do maior evento esportivo do planeta, e o Jornal da Paraíba vai te deixar atualizado sobre cada detalhe das disputas dos nossos atletas na cidade luz.

Nesta reportagem, você acompanha a corrida dos paraibanos nas Olimpíadas.

Paraibanos nos Jogos Olímpicos

Em Paris 2024, são cinco atletas paraibanos na disputa: Jucilene Lima, do lançamento de dardo, Netinho Marques, do taekwondo; George Wanderley, que faz dupla com André Stein, no vôlei de praia; além de Andressa de Morais, do lançamento de disco, e Honorato, do vôlei de quadra.

George e André vão representar a Paraíba nas Olimpíadas de 2024. (Foto: Divulgação/FIVB)

