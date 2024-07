Christian Chavez tem problemas com voo e não participa do Imagineland 2024 neste domingo (28)

Christian Chávez. Divulgação

O ator e cantor mexicano Christian Chavez anunciou, na noite deste sábado (27), que não conseguirá chegar em João Pessoa neste domingo (28). O artista estava confirmado como uma das atrações do Imagineland 2024, que acontece na capital paraibana.

Christian Chavez comunicou por meio de uma de suas redes sociais que teve um problema com o voo em Frankfurt, na Alemanha, após ativistas ligados ao meio ambiente invadirem a pista e cerca de 140 voos foram cancelados. Christian disse que, portanto, só poderá chegar ao Brasil na segunda-feira.

“Estou em comunicação com minha equipe, minha equipe está em João Pessoa, então estou resolvendo para poder atender a todas as pessoas que possam estar lá na segunda. eu sei que isso foi muito, muito chato”, declarou Christian por meio de uma de suas redes sociais.

Christian Chávez estaria em um painel exclusivo no festival para falar de histórias da carreira, bastidores e muitos mais. Como o Imagineland terminaria neste domingo (28), ainda não foi informado como será a programação da passagem do mexicano pelo evento.

Imagineland 2024

O Imagineland 2024 começou nesta sexta-feira (26), no qual ocorreu a pré-estreia do filme “Harold e o Lápis Mágico” (Sony), de Carlos Saldanha, que estaria no evento mas cancelou a participação. Também foram destaques os painéis com Vincent Martella (Todo Mundo Odeia o Chris), Michael Cudlitz (The Walking Dead/Superman & Lois) e Wendel Bezerra (dublador do Goku e Bob Esponja).

Neste sábado (27), o destaque é o painel do Auto da Compadecida 2, com os atores Selton Mello, Virginia Cavendish e Matheus Nachtergaele. Também vão estar presentes em painéis os atores Carlos Villagrán (Quico do Chaves), Mike Estime (Perigo de Todo Mundo Odeia o Chris) e Aimee Garcia (Lúcifer e Dexter).

O Imagineland 2024 chega ao fim neste domingo (29), e vão estar presentes para fotos e autógrafos os atores Carlos Villagrán (Quico do Chaves), Mike Estime (Perigo de Todo Mundo Odeia o Chris), Aimee Garcia (Lúcifer e Dexter) e Vincent Martella (Greg de Todo Mundo Odeia o Chris).

Mônica Sousa, filha de Maurício de Sousa e inspiração para a turma da Mônica, estará no evento e deve receber o título de cidadão paraibano do pai das mãos do governador João Azevêdo.

A edição 2024 de um dos maiores eventos de cultura pop do Nordeste, o Imagineland, acontece no Centro de Convenções da capital paraibana, João Pessoa. A programação conta com shows, painéis, filmes e campeonatos.