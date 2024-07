programação gratuita tem início em cidades da Paraíba a partir desta terça (16)

Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa | Foto: Francisco França. Espaço Cultural José Lins do Rego | Foto: Francisco França

Começa nesta terça-feira (16) a programação de férias da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras. A programação é gratuita e conta com diversas atividades voltadas para crianças e adolescentes, como aulas de artes visuais, música e teatro (confira a programação completa ao fim da matéria).

As atividades do “Férias Funesc” acontecem de 16 a 26 de julho, período das férias escolares. Na capital paraibana João Pessoa, a programação acontece no Espaço Cultural José Lins do Rego; em Campina Grande, no Agreste do estado, no Cineteatro São José; e em Cajazeiras, no Sertão, no Teatro Íracles Pires.

Todas as atrações da iniciativa foram selecionadas através de um edital, e devem oferecer lazer e entretenimento às famílias participantes. A Funesc reforça que todas as crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis durante as atividades, uma vez que não há cuidadores no projeto.

Além da programação específica do Férias Funesc, há também opções de lazer no Espaço Cultural, em João Pessoa, que são frequentemente abertas ao público geral (confira a programação completa do Férias Funesc 2024).