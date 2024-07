Corpo de Biliu de Campina é sepultado em Campina Grande

Geraldo Jerônimo/TVPB

O corpo do cantor e compositor paraibano Biliu de Campina, foi enterrado no início da noite desta terça-feira (9) no Cemitério do Monte Santo, em Campina Grande, Agreste da Paraíba. A morte do artista foi confirmada na tarde da segunda-feira (8), pelo Hospital de Trauma de Campina Grande, onde ele estava internado. O corpo de Biliu foi enterrado em frente ao túmulo do também cantor e compositor Genival Lacerda, que morreu em janeiro de 2021, aos 89 anos, por complicações da Covid-19.

Severino Xavier de Souza, conhecido como Biliu de Campina, morreu na segunda-feira (8) aos 75 anos. Ele estava internado no Hospital de Trauma de Campina Grande desde o último dia 24 de junho, em virtude de uma queda que provocou um sangramento na cabeça. A situação de Biliu se agravou e ele precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A informação da morte de Biliu foi divulgada inicialmente pela produção dele. Segundo a produção, a morte do artista foi provocada por uma parada cardiorrespiratória. Por volta das 16h30 desta segunda (8), o Hospital de Trauma de Campina Grande confirmou a informação em uma nota.

O velório de Biliu de Campina teve início na madrugada desta terça-feira (8), no Teatro Municipal Severino Cabral. De lá, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Campina Grande (STTP), o corpo saiu por volta das 16h em direção à Pirâmide do Parque do Povo.

O cortejo de Biliu de Campina seguiu ainda para a sua casa, na Rua Treze de Maio, Centro de Campina Grande e passou por lugares onde ele frequentava bastante, como a Praça da Bandeira (na Rua Marquês do Herval), e no Calçadão da Cardoso Vieira.

O cortejo chegou ao fim no Cemitério do Monte Santo, onde o corpo de Biliu de Campina foi enterrado, por volta das 17h30. O túmulo de Biliu fica próximo ao de Genival Lacerda, outro grande nome da cultura paraibana.