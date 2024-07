ASSISTIR Novo Hamburgo x Avenida Ao VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (06/07), PALPITES

A PARTIDA entre Novo Hamburgo x Avenida válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (06/07) às 16 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D 2024: Grupo A8 – Jogo 381

No próximo sábado, dia 6 de julho de 2024, o Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D apresenta mais um confronto decisivo pelo Grupo A8. O jogo acontecerá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, com início marcado para as 16:00.

Confronto no Grupo A8

Novo Hamburgo e Avenida se enfrentam nesta rodada da Série D, buscando a vitória para melhorar suas posições no grupo e se aproximarem da classificação para as próximas fases do campeonato. Ambas as equipes representam o estado do Rio Grande do Sul e têm uma rivalidade histórica que promete um duelo emocionante.

**Equipes em Campo:**

– **Novo Hamburgo – RS**

– **Avenida – RS**

Arbitragem Designada

A partida será conduzida por uma equipe de arbitragem qualificada, composta pelos seguintes profissionais:

– **Árbitro Principal:** Marcel Phillipe Santos Martins (Federação Sergipana de Futebol)

– **Árbitro Assistente 1:** Leirson Peng Martins (Federação Gaúcha de Futebol)

– **Árbitro Assistente 2:** Otavio Legramanti (Federação Gaúcha de Futebol)

– **Quarto Árbitro:** Marcello Ignacio Domingues Neto (Federação Gaúcha de Futebol)

– **Analista de Campo:** Elio Nepomuceno de Andrade Junior (Federação Gaúcha de Futebol)

Esta equipe de arbitragem está preparada para garantir um jogo justo e dentro das normas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), promovendo um ambiente competitivo e seguro para os atletas.

Expectativas para o Jogo

Com o apoio de suas torcidas, Novo Hamburgo e Avenida buscarão impor seu jogo desde o início, em busca da vitória que pode ser crucial para suas ambições na competição. O Estádio do Vale promete estar lotado para testemunhar mais um capítulo emocionante do futebol gaúcho.

Continue acompanhando o Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D para mais atualizações sobre este e outros jogos que definirão o futuro das equipes nesta competição nacional.

—

**Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D 2024**

**Grupo A8 – Jogo 381**

**Local:** Estádio do Vale, Novo Hamburgo, RS

**Data e Horário:** Sábado, 6 de julho de 2024, às 16:00

**Equipes:** Novo Hamburgo – RS vs Avenida – RS

Acompanhe a Cobertura Completa da Série D

SERIE D, dedicado e também no grupo Série D da MRNews.

Confira a seguir o regulamento, a tabela completa e a divisão de grupos. Confira os jogos de hoje

Tags: #potiguardemossoro.com.br #santacruz #sousa #america-rn #BARRA #Cascavel #Hercílioluz #Maringá #pousoalegre #motoclub #trem #princesadesolimoes #Brasiliense #realbrasilia #Anápolis #aguasanta #lusa