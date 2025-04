Assistência humanizada possibilita realização de festa de aniversário em ambiente hospitalar — Governo da Paraíba

Interna há 15 dias no Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC), unidade integrante da rede hospitalar do Estado, em Patos, a agricultora aposentada Quitéria Vitalina de Andrade, da cidade de Imaculada, completou 70 anos nesse domingo (6). Longe dos filhos e da família e em tratamento oncológico no Hospital do Bem contra uma neoplasia de pulmão, ela jamais imaginaria que ganharia uma festa surpresa de aniversário e teria, nesta data, um desejo simples atendido, porém significativo para ela: almoçar uma lasanha.

Quitéria ganhou mais que isso na data de seu aniversário: festinha surpresa com direito a bolo, decoração com bolas e pôde degustar, junto com outros pacientes, de uma refeição especialmente preparada para ela graças a uma assistência humanizada que vai além do tratamento medicamentoso e hospitalar.

“Eu estava triste. Pela situação e também por estar longe de meus filhos e família, mas essa surpresa me aqueceu o coração, me deixou alegre. Eu chorei no começo do dia, mas a festa me devolveu a alegria. Foi muito bom e me distraiu. Aqui, me senti em família. Vocês morarão sempre no meu coração. Obrigada por hoje e por toda a assistência que eu estou tendo aqui”, disse a Sra. Quitéria, que recebeu o diagnóstico de câncer há poucos dias e nesta quinta-feira (10) fará um procedimento para retirada de material para biopsia. Dos quatro filhos da aposentada, três moram em São Paulo.

O diretor-geral do hospital, Francisco Guedes, reitera a importância de ter esse olhar atento que vai além dos protocolos hospitalares. “Era um desejo tão simples. Comer lasanha. Aí pensamos. Podemos fazer mais que isso. A equipe se uniu, a nutrição preparou o almoço especial e a comemoração aconteceu. É também nossa missão ter esse olhar diferenciado e nossa equipe atua com esse foco porque aqui olhamos o paciente além da doença”, destaca Francisco.

A coordenadora do Serviço Social do Hospital do Bem, Suenia Mota, uma das organizadoras da comemoração, reitera a importância destes momentos. “A hospitalização, principalmente em casos como esse, fragiliza muito o paciente e ter esse olhar humanizado contribuiu para melhorar o quadro como também trazer mais entusiasmo no enfrentamento da doença. O semblante da Sra. Quitéria mudou muito depois da festa, prova de que, mais uma vez, a humanização na assistência faz toda a diferença para o paciente”, finalizou Suenia.