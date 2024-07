Prefeito entrega Hospital Dia e garante novos avanços na Saúde de João Pessoa

João Pessoa ganha um novo hospital, um equipamento estratégico para elevar ainda mais a saúde pública da Capital, com capacidade para cirurgias, tratamentos e diagnósticos em diversas áreas. Nesta sexta-feira (5), o prefeito Cícero Lucena entregou o Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, em Jaguaribe, durante solenidade com a presença do governador João Azevêdo, do vice-prefeito Leo Bezerra e diversos parlamentares.

Cícero Lucena disse que esse novo hospital representa um marco para a área da Saúde na cidade, que já tem avançado com dez novas unidades de saúde que estão sendo erguidas – uma já inaugurada e outra será entregue nesta sexta – a melhoria de mais de 50 outras USFs, além do Complexo Hospitalar de Mangabeira e UPAs. O gestor adiantou também que o Hospital Prontovida passará a atender pacientes com câncer, para se alinhar às políticas em parceria com o Governo do Estado, citando o Opera Paraíba e Coração Paraibano, o serviço de hemodinâmica e João Pessoa Opera Mais.

“Nossa alegria naquilo que sempre a gente pede a Deus, que ele nos dê sabedoria, nos dê ensinamento e vontade de fazer o bem. Isso aqui é a prova viva desse sentimento e dessa prática. Eu quero agradecer a Luis Ferreira e a Janine Lucena, que, em nome deles, abrange toda a equipe da Saúde, por nos trazer algo inovador, eficiente, competente e humanizado, que isso simboliza exatamente as nossas intenções e as nossas ações em todas as áreas, mas em particular na área da Saúde. É algo que vai proporcionar não ter mais filas nos procedimentos, que aqui serão atendidos, bem como acabar com a que existia, porque nós queremos isso, a saúde pública de qualidade, que respeite, que seja eficiente, que seja humanizada”, afirmou o prefeito.

“Fazer gestão é cuidar das pessoas” – Com essa expressão, o governador João Azevêdo também celebrou a inauguração do Hospital Dia, garantindo que Governo da Paraíba e Prefeitura estão trabalhando juntos, em forma de políticas públicas, com ações que estão garantindo a melhoria de vida da população. “As pessoas votam num determinado processo eleitoral para eleger um prefeito, para eleger um governador, é na esperança real de que a vida delas possam ser transformadas através da ação política daquele gestor. O fruto final é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, através do nosso trabalho, do nosso compromisso. Fazer gestão é cuidar das pessoas”, enfatizou.

Parcerias – O vice-prefeito Leo Bezerra ressaltou que o ambiente de parcerias públicas em João Pessoa se estende à Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, onde os parlamentares conseguem viabilizar ações que se convertem em melhorias para a população. “O governador com obras em uma parte da cidade, o prefeito vem tomando conta de outra parte, não dividindo a cidade, mas os recursos que são empregados. E aí, agradecer a todos da Câmara Federal, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, por participar dessas parcerias”, frisou.

Recursos garantidos – O deputado federal Mersinho Lucena garantiu, durante solenidade de inauguração, que o Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso vai receber investimentos da ordem de R$ 2,5 milhões mensais para custear as despesas. “Seja por emendas de bancada, com emendas de comissão, extra orçamentária, esse é um compromisso que eu assumo aqui, publicamente, para todo o povo de João Pessoa. Porque aqui não é um hospital apenas da Capital, aqui é a Capital de todos os paraibanos. Nós vamos atender pessoas de toda a Paraíba. E eu, como deputado federal, tenho a obrigação de poder retribuir”, garantiu.

Especialidades – O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, explicou os serviços que o Hospital Dia passa a oferecer à população da Capital. “Hoje nós estamos entregando um novo hospital para a saúde, um novo hospital para o pessoense, o hospital que vem mudar a cara da saúde pública de João Pessoa. Com cirurgias, com diagnósticos por imagem, endoscopia, colonoscopia, ultrassom, ecocardiograma, com um centro de infusão para doenças autoimunes. Tudo com humanidade, com carinho e muito amor, como o pessoense merece”, explicou.

Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso – É um novo serviço de saúde que passa a funcionar, das 7h às 19h, em regime de assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, no qual serão realizados procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos.

A instituição também conta com um Centro de infusão de imunobiológicos, um bloco cirúrgico e um Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) para realizar endoscopia, colonoscopia, ultrassonografia e ecocardiografia. O atendimento no local acontecerá a partir da Central de Regulação Municipal, visto que o Hospital Dia funcionará na modalidade porta fechada.