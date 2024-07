ASSISTIR Potiguar de Mossoró x Sousa Ao VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2024, HOJE (07/07), PALPITES

A PARTIDA entre Potiguar de Mossoró x Sousa válida pelo Brasileirão série D de 2024. A competição terá bola rolando HOJE (07/07) às 16 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será o primeiro time de cada confronto que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2025.

Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D 2024: Grupo A3 Potiguar de Mossoró x Sousa

A primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Série D 2024 segue com grandes expectativas e confrontos decisivos no Grupo A3. No próximo jogo, duas equipes regionais se enfrentam em busca de pontos importantes para a tabela.

Detalhes do Jogo

– **Local:** Estádio Edgarzão, Assu – RN

– **Data e Horário:** Domingo, 07 de Julho de 2024, às 16:00

– **Confronto:** Potiguar – RN vs Sousa – PB

Equipes em Campo

**Potiguar – RN:**

O Potiguar Futebol Clube, representando a cidade de Mossoró, entra em campo no Edgarzão com o objetivo de garantir uma vitória em casa contra o Sousa. Com um histórico de apoio fervoroso da sua torcida, o Potiguar está determinado a aproveitar o fator campo e somar três pontos cruciais na tabela do Grupo A3 da Série D. Sob a liderança do seu técnico e com a força dos seus jogadores, o Potiguar promete um jogo ofensivo e estratégico para superar o adversário.

**Sousa – PB:**

O Sousa Esporte Clube, da Paraíba, chega a Assu buscando surpreender o Potiguar e conquistar uma vitória fora de casa. Com uma equipe bem estruturada e motivada, o Sousa está preparado para enfrentar o desafio e se destacar no cenário nacional da Série D. Os jogadores estão focados em explorar as fraquezas do Potiguar e sair com um resultado positivo, fortalecendo suas chances de avançar na competição.

Arbitragem

– **Árbitro:** Alan Trindade da Silva (RJ)

– **Árbitro Assistente 1:** Francisco de Assis da Hora (RN)

– **Árbitro Assistente 2:** Matheus Lacerda Lemos (RN)

– **Quarto Árbitro:** Tarcisio Flores da Silva (RN)

– **Analista de Campo:** Luiz Carlos Camara Bezerra (RN)

A equipe de arbitragem, liderada por Alan Trindade da Silva do Rio de Janeiro, será responsável por garantir a lisura e o bom andamento do jogo, mantendo o controle das ações em campo.

Expectativas e Projeções

O confronto entre Potiguar e Sousa promete ser um duelo emocionante e disputado, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar sua posição no Grupo A3 da Série D. Os torcedores podem esperar um jogo dinâmico, com estratégias bem definidas e momentos de intensa emoção.

A Série D do Campeonato Brasileiro oferece uma plataforma única para clubes de diferentes estados mostrarem seu potencial e alcançarem o tão almejado acesso às divisões superiores do futebol nacional. Este confronto específico entre Potiguar e Sousa é crucial para as ambições de ambos os clubes na competição.

Continue acompanhando todas as notícias e resultados do Campeonato Brasileiro Série D 2024 para não perder nenhum lance desta emocionante jornada esportiva.

**Campeonato Brasileiro de Futebol – Série D 2024: Grupo A3**

Publicado em 6 de julho de 2024 por Hugo

