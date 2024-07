Prefeito entrega USF Vista Alegre, a primeira de dez que estão sendo construídas do zero

A unidade de saúde do futuro já é presente em João Pessoa. A primeira, de um total de dez que a Prefeitura está erguendo do zero, foi inaugurada na tarde desta quinta-feira (4) pelo prefeito Cícero Lucena com o objetivo de acabar com áreas descobertas na cidade. A USF Vista Alegre, no Colinas do Sul, passa a acolher uma população de 16 mil pessoas com serviços básicos de saúde e uma assistência completa formada por um equipe multidisciplinar, com telemedicina e atendimento informatizado.

“Aqui é o início da virada para o bem da nossa saúde básica. Nós encontramos João Pessoa com cobertura em torno de 78% de equipes de saúde da família. Planejamos para este ano e vamos entregar 40 novas equipes de saúde da família e as unidades básicas de saúde com esse novo padrão, com a visão de conforto, de eficiência, de respeito e com atendimento humanizado. Aqui será a nova USF, onde, além das instalações e dos equipamentos, nós vamos inserir, também, a questão da telemedicina para que dessa forma os pacientes tenham a certeza que estão tendo o cuidado pelos que fazem a Prefeitura de João Pessoa”, afirmou o prefeito.

Por que USF do futuro? – O secretário de Saúde do Município, Luís Ferreira, explicou que o uso da tecnologia para a marcação de consultas e de procedimentos médicos, do uso da telemedicina, onde o usuário poderá receber atendimento à distância, entre outras inovações. Ele disse que todas as dez novas unidades que estão sendo construídas na Capital terão essa mesma capacidade de atendimento.

“É do futuro porque aqui nós teremos equipe multiprofissional, com psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, pediatra, endocrinologista. É do futuro porque tudo é informatizado, prontuário eletrônico. É do futuro porque aqui serão marcados os exames e as consultas de especialistas. Ninguém vai precisar mais ir para a regulação para fazer essa marcação. É do futuro porque existirá aqui telemedicina. Então, independente de ter ou não o especialista aqui na unidade, o paciente vai poder fazer uma consulta numa cabine de alta tecnologia com o especialista”, explicou o secretário.

Enquanto não existia USF no Colinas, os moradores estavam sobrecarregando unidades no Grotão e bairros próximos. Agora, com um equipamento novo e uma vasta oferta de serviços, a população vai ter mais qualidade no atendimento, perto de casa e com conforto de ambientes climatizados e instalações modernas. “Era tudo o que a gente queria. A principal necessidade da população do Colinas, que está recebendo esse presente. Um dia muito feliz de muitos a partir de agora”, comemorou Ardilis Lima, morador do bairro.

Principais diferenciais e características das novas Unidades de Saúde da Família:

– Uso mais forte de tecnologia (telemedicina e marcação de consultas e exames de forma digital);

– Presença de uma equipe multiprofissional composta por clínico, pediatra, endocrinologista, ginecologista, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo;

– Estrutura mais moderna e completa.