Patrocinador master de Treze e Sousa não está na lista de bets liberadas pelo Governo Federal

Em busca de regularizar as atuações dos site de apostas, as chamadas bets, no país, o Governo Federal anunciou no início de outubro as empresas que já iniciaram o processo de regularização para atuar no Brasil. Os pedidos ainda vão ser analisados, mas quem entrou com o pedido está liberado, por ora, pelo Ministério da Fazenda. Na Paraíba, a bet que patrocinou o Treze e o Sousa no Campeonato Paraibano 2024 e na Série D do Campeonato Brasileiro deste anonão está regularizada.

+ Apenas 40% das bets que patrocinam clubes da 1ª divisão do Paraibano estão regularizadas

Foto: Luciano Soares. Luciano Soares

Trata-se do site de apostas Betvip, que é patrocinador master do Galo da Borborema e do Dinossauro do Sertão. O site é ligado à empresa Pixbet, que é um dos sites de apostas brasileiros mais conhecidos e que é de Campina Grande.

No entanto, no pedido de liberação para ser regularizada no Brasil endereçado ao Ministério da Fazenda, a Pixbet não incluiu a marca Betvip. A Pixbet é a principal patrocinadora do Flamengo, e a empresa, oficialmente chamada de Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda, entrou com uma requisição para atuar com as marcas PixBet, Flabet e Bet da Sorte.

Das empresas patrocinadoras dos 10 clubes que estão na 1ª divisão do Campeonato Paraibano, apenas 40% estão regularizadas no Brasil. Confira abaixo a lista de empresas que estão aptas, por ora, para atuar no país.

Kaizen Gaming Brasil Ltda – Betano; Superbet Interactive Brasil Ltda (SPRBT) – Superbet, Magicjackpot e Luckydays; MMD Tecnologia, Entretenimento e Marketing Ltda – ReidoPitaco e Pitaco; Ventmear Brasil S.A. – Sportingbet e Betboo; Big Brazil Tecnologia – Caesar’s e JogaBet; NSX Brasil S.A. – Betnacional, Mr. Jack Bet e Pagbet; Apollo Operations Ltda – KTO; Simulcasting Brasil Som e Imagem S.A. – Betsson; Galera Gaming Jogos Eletrônicos S.A. – Galera Bet; Blac Jogos Ltda – SportyBet; EB Intermediações e Jogos S/A – EstrelaBet; Betfair Brasil Ltda – Betfair e PokerStars; OIG Gaming Brasil Ltda – 7 Games, Betão e R7; NVBT Gaming Ltda – Novibet; Seguro Bet Ltda – SeguroBet; GameWiz Brasil Ltda – ijogo, fogo777, p9, 9f, 6r e bet.app; HS do Brasil Ltda – Bet365; Aposta Ganha Loterias Ltda – Aposta Ganha; Futuras Apostas Ltda – Brazino777; Sorento Bay Ltda – Betway, Jackpot City, Spin Palace; H2 Licensed Ltda – SeuBet e H2 Bet; SC Operating Brasil Ltda – VBet e Vivaro; CDA Gaming Ltda – Casa de Apostas e Bet Sul; Fast Gamings S.A. – BetFast, Faz1bet e Tivobet; Suprema Bet Ltda – SupremaBet, MaximaBet e XPGames; Betesporte Aposta Online Ltda – Betesporte e Lance de Sorte; King Panda Group Ltda – King Panda; Boa Lion S.A. – Leo Vegas e Royal Panda; Betspeed Ltda – Betspeed; Levante Brasil Ltda – Sorte online e Lottoland; Digiplus Brazil Interactive Ltda – ArenaPlus; Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda – PixBet, Flabet e Bet da Sorte; Lema Administração e Participações S.A. – Rio Jogo, LottoMaster e betagora; Hope Gaming Ltda – Playpix e Dupoc; Betbr Loterias Ltda – Apostou, b1.bet e BRBET; Gorillas Group do Brasil Ltda – Bet Gorillas; EA Entretenimento e Esportes Ltda – BateuBet; Track Gaming Brasil Ltda – Bet Warrior; Sortenabet Gaming Brasil S.A. – pixmile, Sorte na Bet e Bet Fusion; Bell Ventures Digital Ltda – Bandbet e vivasorte; Brilliant Games – Afun; Foggo Entertainment – Blaze e Jonbet; Ana Gaming Brasil S/A – Bet7k, Cassino Pix e Bet Vera; 7MBR Ltda – Cbet, Vertbet e Dashboard Fund; UPBET Brasil Ltda – UPBETBR, 9d e Wjcasino; Enseada Serviços e Tecnologia Ltda – Betmotion e Apostou Ganhou; Alfa Entretenimento S.A – Alfa.bet; Select Operations Ltda – MMABet; Sabiá Administração Ltda – BR4Bet, GoldeBet e lotogreen; A2FBR Ltda – Bolsa de Aposta, Fullbet, BetBra, Pinnacle, MatchBook e Verdinha; Betboom Ltda – betboom; Tropicalize Bet Lrda – BetFive, IO, B2X, JetBet, SorteBet e Pinbet; Aposta 1 Ltda – Aposta 1 e Apostamax; Jogo Principal Ltda – InplayBet, GingaBet e QGBet; Skill on net Ltda – Bacana Play e Play Uzu; Worls Sports Technology Ltda – BetCopa; AF Tecnologia e Soluções Financeiras Ltda – Aposta365; RR Participações e Intermediações de Negócios Ltda – multibet e acelerabet; GGR7 Lazer Pagm e Particip S.A. – Play7, Zedocash e Bankbet; Fortuna Diversões Eletrônicas Ltda – Amabet, BetFortuna e Fortuna Play; FC Entretenimento Esportivo Ltda – LampionsBet; Responsa Camming Brasil Lrda – Responsa, Joga Limpo e Odd Fair; SPE Única Bet Ltda – Única Bet, Bicho no Pix e Claro Bet; Lindau Gaming Brasil S.A. – FazoBetAí, oleybet e betpark; Meridian Gaming Brasil SPE Ltda – Meridianbet; Laguna Serviços e Tecnologia Ltda – NossaBet, Spin365 e Mundifortuna; Atlantis Comércio Eletrônico e Software House – MetBet, EsportivaBet e MetGol 100%; Estadox Ltda – Tropino e Anima Bet; Vanguard Entretenimento Brasil Ltda – Esporte 365, Bet Aki e Jogo de Ouro; WK Negócios e Finanças Ltda – Geral Bet e Betinha; Zona de Jogo Negócios e Participações Ltda – Zona de Jogo, ApostaOnline e OnlyBets; Logame do Brasil Ltda – Logame, LogFlix e Liderbet; SevenX Gaming S/A – Bullsbet; Elisa.bet Casa de Apostas Esportivas e Cassino Online – Elisa.bet, Pagamentos.bet e Lotoaposta; Bbet Ltda – Davbet e playbonds; Bet.bet Soluções Tecnológicas S.A – Bet.bet; Defy Ltda – 1xBet, 1xcassinos e Apuesta 360; Olavir Ltda – Rivalo; Hilgardo Gaming Ltda – A247; Brand Force Mastery Ltda – Receba.com, Latinbet e Lumosbet; Sistema Lotérico de Pernambuco Ltda – Mc Games, MonteCarlosbet e MonteCarlos; Cash for Pay Ltda – Betmillion, ApostaTudo e Betsat; Zbet Ltda – Zbet, Xbet e Kbet; Puskas Bet Administradora de Apostas Esportivas – Puskás Bet, Cibet e Big Win Free; G2 Negócios Digitais Ltda – GRXBet; BRX Gaming S.A. – BRX Gaming e Ricobet; Amplexus Corporation Ltda – Parimatch; Nexus International Ltda – Megaposta, Betex e Lanistar; JBD Comunicação e Tecnologia Ltda – Marjosports, Hanzbet e Chegou Bet.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba