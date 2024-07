Prefeito assina termo para beneficiar instituições de longa permanência e entrega calçadas padronizadas no Bairro dos Estados

O olhar inclusivo da Prefeitura faz João Pessoa avançar com a causa do idoso e dos deficientes físicos e visuais. Nesta sexta-feira (5), em duas ações, o prefeito Cícero Lucena assinou termo de fomento para beneficiar quatro instituições de longa permanência e entregou as calçadas padronizadas, com acessibilidade, da Avenida Santa Catarina, que vai melhorar o acesso dessa população aos serviços de acolhimento na região do Bairro dos Estados.

O termo de fomento, por meio do edital do Fundo Municipal do Idoso (FMDI), vai garantir recursos de R$ 600 mil para a Vila Vicentina, Asplan, Lar da Providência e Divina Misericórdia, beneficiando cerca de 400 idosos. A solenidade, que contou com a presença do vice-prefeito prefeito Leo Bezerra, o presidente da Câmara Municipal, Dinho Dowsley, do deputado federal Mersinho Lucena, do deputado estadual João Gonçalves, parlamentares e auxiliares da gestão, aconteceu na sede do Lar da Providência, no Bairro dos Estados.

“Um exemplo da convocação a todos aqueles que podem e devem fazer algo em favor daqueles que precisam da gente. O idoso, cada vez mais, precisa que todos possam dar a sua colaboração. E nós temos, também, um exemplo do quanto é importante esse projeto nosso de pavimentar as ruas e fazer calçadas padronizadas. A avenida, que já era padronizada, mas que o absurdo a gente via. O acesso ao Instituto do Cegos, do lado do Lar da Providência, os idosos também não tinham como chegar. Então, nós, graças a Deus, estamos entregando essa avenida totalmente padronizada”, afirmou o prefeito.

A diretora da Vila Vicentina, Amanda Caroline, agradeceu os recursos, dizendo que serão investidos na despesa com pessoal e manutenção. “Chegaram em boa hora, porque a gente sabe a dificuldade. Mas sabe, também, do amor e da dedicação das pessoas que cuidam dos nossos idosos. Então, é dia de agradecimento, de celebrar esse olhar para as instituições”, afirmou.

Acessibilidade – A obras de acessibilidade da Avenida Santa Catarina, executadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em mais de 4 mil metros de calçadas de concreto industrial, meio-fio pré-moldado, sinalização e piso tátil. O investimento foi de R$ 1 milhão.

“O Lar da Providência, o Lar que cuida e abriga os idosos da nossa cidade e o Instituto dos Cegos, foram feitos 2.300 metros de calçadas totalmente acessíveis para essa população, para um cadeirante, para o deficiente visual, com rampas em todas as cabeças de quadra”, explicou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.