Obras de infraestrutura e urbanização na Zona Sul de João Pessoa atraem investidores do ramo imobiliário e da construção civil

Uma cidade que volta seu olhar para os bairros considerados periféricos muda a história de seus moradores. Em João Pessoa, é isso que tem acontecido. Localidades como Ernesto Geisel, Novo Geisel, Cuiá, Valentina de Figueiredo, Parque do Sol, Portal do Sol e Colinas do Sul são algumas das regiões da Capital que têm se transformado com as obras de infraestrutura e urbanização realizadas pela Prefeitura. Tudo isso está atraindo investidores do ramo imobiliário e da construção civil.

O Geisel é um exemplo de bairro que está conquistando empreendedores do setor e, claro, novos moradores. Quem atesta isso é o investidor e empreendedor Gilvan Lima. “O olhar da cidade no quesito de construção para moradia de médio padrão está aqui neste bairro, onde a Prefeitura de João Pessoa está investindo em novos acessos, tornando, com isso, o Geisel um dos endereços preferidos na compra de imóvel”, garantiu.

Os corretores de imóveis Josenilton Ramalho e Vanessa Araújo assinam embaixo de tudo que foi dito por Gilvan Lima. Recentemente, eles estiveram presentes na entrega de uma série de obras da Prefeitura de João Pessoa e conferiram de perto as ações responsáveis pela verdadeira metamorfose registrada nos bairros da Capital, especialmente na Zona Sul, região na qual eles têm conseguido boas vendas.

“As intervenções feitas recentemente pela Prefeitura de João Pessoa nos bairros vêm demonstrando uma real sensibilidade da gestão municipal com relação às demandas desses lugares. A execução de pavimentação em paralelepípedos, como também a acessibilidade das calçadas e a ampliação de novos corredores asfálticos, estão atraindo inúmeros investidores do ramo da construção civil, fomentando o crescimento de edificações residenciais e, consequentemente, nossas vendas”, aprovaram ambos os corretores.

Investimentos no Geisel – E já que estes investidores ressaltaram tanto o Geisel, vamos fazer uma pequena viagem em um tempo recente para lembrarmos o que está acontecendo por lá. Em junho deste ano foi autorizada a reconstrução da Praça Radialista Paschoal Carrilho, que vai ganhar espaço de jogos, academia da terceira idade, acessibilidade, iluminação em LED, entre outras intervenções. Além disso, já estão projetadas a pavimentação de 100% do bairro e a criação de um parque linear na Avenida Juscelino Kubitschek.

Quem gostou de toda essa novidade foi a assistente administrativa Nayara Jayane Gonzaga Cavalcante, de 34 anos. Nascida em Campina Grande, há 8 anos ela escolheu morar em João Pessoa e, há mais de 2 anos, foi no Geisel que decidiu comprar o seu apartamento. Na hora de adquirir o imóvel, é claro que ela observou todos os benefícios oferecidos também na redondeza.

“A infraestrutura, principalmente pública, como saneamento, calçamento, asfalto, iluminação, transporte, escolas, postos de saúde e etc, é muito importante para o bairro, agrega valor e qualidade de vida, gera conforto e comodidade aos moradores e sensação de acolhimento por parte dos entes públicos”, enfatizou Nayara.

Feliz com a escolha, ela comemora poder viver em um lugar que tem tudo do que precisa. “Procurei vários outros apartamentos no bairro, mas o que escolhi para comprar, além de ser do meu gosto, era o que possuía uma localização melhor. A via principal é asfaltada, iluminada e movimentada, possui acessibilidade de transporte, o que facilita meu acesso e minha locomoção sem necessidade de usar um veículo. Além disso, me atraí pela dinâmica do bairro por ter padarias, farmácias, restaurantes, lanchonetes, bares, academias e vários outros estabelecimentos comerciais muito próximo do lugar onde moro, o que gera comodidade e certo conforto”, afirmou.

No Cuiá – Bem pertinho do Geisel está o bairro Cuiá que, nesta primeira semana de julho, os moradores ganharam a Praça da Índia – a segunda do bairro entregue na atual gestão. O equipamento, com ampla área de lazer, convivência, quadra de esportes e iluminação em LED, foi construído em apenas 55 dias, do prazo de seis meses para execução.

Na ocasião da entrega da praça, o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, lembrou que o Cuiá já havia ganhado a Praça Cícero Leite, na avenida principal, e está também com a maioria das ruas pavimentadas e caminhando para ficar totalmente pavimentado. “Essa é a obra de número 939 que entregue só pela Seinfra. Se dividir por 42 meses, dá uma por dia. É uma transformação, é um resgate da dignidade do cidadão”, destacou durante o evento de entrega da praça.

Todas as intervenções da Praça da Índia tiveram investimentos na ordem de R$ 560 mil. Lá foram construídos: quadra de areia; playground; playground acessível; academia da terceira idade; academia para cadeirante; área de jogos – com bancos e mesas; execução de piso em concreto para caminhada; iluminação da quadra com refletores LED; execução de calçada com acessibilidade; execução de bancos; e plantio de grama.

Obras de infraestrutura – E como não dá para citar cada obra realizada em cada bairro, vamos fazer um geralzão para ter a dimensão do que a cidade está ganhando.

Cento e vinte e cinco milhões de reais. Este é o tamanho do investimento feito pela Prefeitura de João Pessoa em 623 ruas que já foram entregues e mais de 500 que estão com obras em andamento, com ordens de serviços assinadas ou contratadas dentro do maior programa de pavimentação da história da Capital. A expectativa é de garantir 100% de ruas pavimentadas em 50 bairros até o final deste ano, além da construção de calçadas padronizadas, drenagem e acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais.

E a pavimentação não é o único segmento que tem dado cara nova a João Pessoa. O Parque Linear do Valentina, que está sendo construído pela Secretaria de Infraestrutura conta com um investimento de aproximadamente R$ 4,4 milhões. No local, a população vai poder desfrutar de um espaço com ciclovia, pista de caminhada, equipamentos de ginástica, Academia da Terceira Idade (ATI), mesas de jogos, bancos, acessibilidade, estacionamento e paisagismo.

Além do Parque Linear do Valentina, a Seinfra vem realizando a construção de outros parques, como o Parque das Três Ruas, no Bancários; o Parque da Cidade, no Aeroclube; e a Avenida Hilton Souto Maior, que está recebendo obras de requalificação e será transformada em parque, trazendo mais áreas de lazer e contemplação para a população.

E já que citamos o Parque das Três Ruas, no Bancários, o projeto de mobilidade urbana da Prefeitura para o setor muda as Três Ruas para quatro corredores – onde duas vias estarão fazendo a ligação dos Bancários com o Jardim Cidade Universitária e as outras duas, no sentido oposto, se conectando com a Avenida Rosa Lima dos Santos, criando um acesso até o bairro do Altiplano.

No bairro Portal do Sol, a Prefeitura realizou obras de asfaltamento na Rua Zilda Nunes da Silva, com extensão de 1,2 quilômetro, para criar uma alternativa de mobilidade para quem acessa o Altiplano. As obras no Portal do Sol são parte do programa ‘Asfalto Novo’, que está garantindo a recuperação da malha viária da Capital e asfaltando novas ruas – mais de 150 quilômetros já foram executados, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura.

Dessa forma, a Prefeitura vem criando alternativas para o trânsito em ruas paralelas ao fluxo das avenidas principais, a exemplo da ligação dos bairros José Américo e Mangabeira, Cuiá e Bancários, Costa e Silva para a Perimetral Sul, binários no Geisel e Parque das Três Ruas.

E ainda tem o programa de praças. De acordo com a Seinfra, até o início de junho, a Prefeitura já havia entregue, desde o início da atual gestão, 16 praças – sendo quatro construídas do zero e 12 reconstruídas. Outras 12 estão em processo de licitação.

Transporte público – E se tem outra coisa importante para os moradores de uma cidade, além da infraestrutura, é o transporte público. Aliás, esse é um dos itens mais perguntados na hora de comprar um imóvel. “Passa ônibus perto?”. É o que mais ouvem os donos de imobiliárias e corretores de plantão.

A Prefeitura de João Pessoa também tem voltado seus olhos para essa área. Em abril deste ano, a cidade ganhou 35 novos ônibus zero quilômetro para o transporte coletivo, promovendo a renovação da frota, que se tornou a terceira mais nova entre as capitais do Nordeste, com média de 6,4 anos.

Com isso, a gestão chegou a 110 novos veículos coletivos, estes também possuem motor Euro 6, que contribui com a redução da emissão de gás carbônico e, ainda, acessibilidade e tecnologias como wi-fi e entrada USB.

E no bairro do Valentina de Figueiredo transporte público também é sinônimo de internet de graça. Os usuários do Terminal de Transporte Coletivo Municipal têm acesso a wi-fi gratuito, liberado sem precisar de senha, basta fazer um cadastro pelo celular. A iniciativa, disponibilizada para a população desde o dia 27 de abril, foi do Consórcio Navegantes, através da Empresa São Jorge, com a Semob-JP.

A garantia de todas essas obras executadas ou em execução faz com que João Pessoa se torne cada vez mais a cidade perfeita para morar, trabalhar, passear, enfim… para viver de verdade!