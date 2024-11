confira mais de 10 bruxas que marcaram a cultura pop

Bruxas brasileiras da cultura pop. Jornal da Paraíba

O Dia das Bruxas é celebrado neste dia 31 de outubro, e várias bruxas marcaram a cultura pop durante os anos, de Cuca a Mortícia, até as bruxas do Mágico de Oz, Glinda e Elphaba, o Jornal da Paraíba preparou uma lista com alguma das bruxas mais icônicas da cultura pop.

Vale lembrar que o Dia das Bruxas, o Halloween, nasceu, na verdade, no Reino Unido, não nos Estados Unidos. Seu nome deriva de “All Hallows’ Eve”. “Hallow” é um termo antigo para “santo”, e “eve” é o mesmo que “véspera”. Mas essa data só começou a tomar a forma que conhecemos entre os anos de 1500 e 1800.

Morgana (Castelo Rá-Tim-Bum)

Uma das bruxas mais marcantes da TV Brasileira. Lembrada por sua fala “Morcego, ratazana, baratinha e companhia: está na hora da feitiçaria!”, Morgana é uma das personagens que habita o Castelo Rá-Tim-Bum, também nome do programa lançado em 1994 pela TV Cultura, considerado a maior produção infantil já feita pela televisão brasileira.

Morgana Astrobaldo Stradivarius Victorius, ou apenas Dona Morgana, foi interpretada por Rosi Campos e dentro da história é a tia-avó de Nino, uma poderosa feiticeira que completou 6000 anos em um episódio da série. Morgana viveu muito, estando presente em muitos grandes eventos e passagens da história e de lendas.

Cuca (Sítio do Picapau Amarelo e Cidade Invisível)

Inspirada em um dragão português com o nome de ‘Coca’, a Cuca apareceu pela primeira vez nas obras do escritor taubateano no livro ‘O Saci’, de 1921. A partir daí, a espécie de bruxa ganhou destaque nas histórias do escritor, principalmente no Sítio do Picapau Amarelo.

Bruxa Cuca durante sua aparição no programa ‘Mais Você’ com Ana Maria Braga. TV Globo/divulgação

Além de ícone da bruxaria, a Cuca é famosa internacionalmente por seus memes e Gifs. Recentemente, a Cuca foi interpretada pela atriz Alessandra Negrini, na série “Cidade Invisível” da Netflix e tem duas temporadas.

Bruxa Keka Meleka (Xuxa no Mundo da Imaginação)

No programa “Xuxa no Mundo da Imaginação”, Xuxa Meneghel interpretou a bruxa Keka Meleka. Em seu quadro, Keka usava um telescópio para procurar pela cidade crianças desobedientes ou que não gostam de escovar os dentes.

Além disso, Keka teve outro quadro, o “Keka Toki Xou”, onde ela ensinava receitas, como Ana Maria Braga, voava de vassoura e tinha um gato como pet, o Biri Biri, que antes era um sapo e um urubu, chamado João.

Dona Clotilde, a bruxa do 71 (Chaves)

Interpretada por Angelines Fernández, Dona Clotilde, mais conhecida como “a bruxa do 71” é uma das habitantes da vila onde Chaves, um menino de oito anos que mora praticamente dentro de um barril, vive aventuras com seus amigos Quico e Chiquinha.

As crianças dessa vila a chamam de bruxa por morar na casa de número 71 e sua casa se assemelha a um ambiente bruxesco. Além disso, ela tem um animal de estimação chamado Satanás. Bruxa que é bruxa, faz assim.

Mortícia (Família Addams)

Mãe de Wandinha, Feioso e Pubert, Mortícia tem uma planta carnívora chamada Cleópatra e corta as pétalas das rosas pois Gomez, seu marido, é alérgico a elas, deixando apenas os espinhos e o caule.

Anjelica Huton interpretando Mortícia em A Família Addams. Katharina Moura

É mostrado nas diversas mídias que tratam a Família Addams, que Mortícia tem visões do futuro, pode falar com os mortos atravez de uma bola de cristal e pode controlar aranhas, além de manejar equipamentos de tortura.

Morticia já foi interpretada por muitas atrizes, como Carolyn Jones, Catherine Zeta-Jones e Anjelica Huston, essa última tendo interpretado uma das versões mais marcantes da personagem no cinema.

Elphaba e Glinda (Wicked, O Mágico de Oz)

Elphaba e Glinda, do universo de “O Mágico de Oz”, conhecidas respectivamente como a “Bruxa Má do Oeste” e a “Bruxa Boa do Sul” são as bruxas principais do mundo “além do arco-íris”.

Elas aparecem nos livros da “Terra de Oz” escritos por L. Frank Braum e, em 1995 se tornaram protagonistas do livro “Wicked”, escrito por Gregory Maguire. O livro versa sobre temas universais e eternos como amizade e acolhimento, nos desafiando a mergulhar nas complexidades e nas motivações da vida da “Bruxa Má do Oeste”.

Glinda e Elphaba durante cena musical de “Wicked”. Universal Pictures/divulgação

Em 2024, “Wicked” ganha uma adaptação para as telonas dividida em duas partes. Elphaba e Glinda são interpretadas pelas atrizes e cantoras Cynthia Erivo e Ariana Grande. No Brasil, a pedidos dos fãs da obra, Elphaba e Glinda são dubladas pelas atrizes Myra Ruiz e Fabi Bang que interpretam as respectivas bruxas na versão musical de “Wicked” no país.

Sabrina Spellman (Sabrina, Aprendiz de Feiticeira e O Mundo Sombrio de Sabrina)

Sabrina Spellman é uma garota de 17 anos que vive com suas tias Zelda e Hilda. Sabrina era interpretada pela atriz Melissa Joan Hart e vivia dramas que poderiam ser de qualquer protagonista de comédia romântica da época. A sitcom teve sete temporadas, ganhou filmes e um spin-off animado.

Kiernan Shipka como Sabrina Spellman em “O Mundo Sombrio de Sabrina”. Netflix/divulgação

Em 2018, a Netflix produziu uma releitura de Sabrina, que passou a ser interpretada por Kiernan Shipka. Nessa versão, Sabrina fica dividida entre a vida normal de adolescente e o legado de sua família. A série conta com quatro temporadas e uma série de quadrinhos. Além disso, Sabrina Spellman faz uma aparição especial em um dos episódios da série “Riverdale”.

Winifred, Mary e Sarah Sanderson (Abracadabra 1 e 2)

O trio de bruxas formado pelas irmãs Winifred, Mary e Sarah Sanderson são as antagonistas do filme da Disney “Abracadabra”, lançado em 1993, um dos clássicos da Sessão da Tarde. No primeiro “Abracadabra”, as três irmãs originárias do século 17 voltam e lançam um feitiço para recuperar sua juventude, mas acabam sendo presas novamente.

O trio de bruxas formado pelas irmãs Winifred, Mary e Sarah Sanderson são as antagonistas do filme da Disney “Abracadabra”, lançado em 1993. Disney Enterprises, Inc./divulgação

Já em “Abracadabra 2”, lançado em 2022, 29 anos desde a última vez que elas ressuscitaram graças à vela de chama negra. E, em seu novo despertar, as irmãs buscam vingança. Cabe a três estudantes do Ensino Médio impedir que as bruxas causem mais estragos em Salem plena noite de Halloween.

Eva Ernst (Convenção das Bruxas de 1990 e 2020)

Eva Ernst é a principal bruxa e vilã do filme “Convenção das Bruxas”, lançado em 1990. Na obra, uma criança é levada por sua avó para um hotel na Inglaterra. Lá, ele descobre que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção e que pretende transformar todas as crianças do mundo em ratos. No clássico da Sessão da Tarde Eva Ernst é interpretada por Anjelica Huston, que também interpretou Mortícia Addams.

Eva Ernst é a principal bruxa e vilã do filme “Convenção das Bruxas”, lançado em 1990. Warner Bros. Entertainment Inc./divulgação

Já na versão de 2020, Eva Ernst é interpretada pela atriz Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada). A trama segue a mesma do filme de 1990, mas também aborda temas como amizade, amor familiar e aceitação.

As Trix (O Clube das Winx)

Icy, Darcy e Stormy são as principais antagonistas da animação italiana “O Clube das Winx”. Elas são consideradas as bruxas mais fortes da Torre Nebulosa, uma escola para jovens feiticeiras e bruxas. A participação do trio de bruxas se estende da primeira temporada até a última.

Assim como as Winx tem uma linha de maquiagem baseada em cada integrante do quinteto, as Trix detém uma linha de iluminadores em que cada tonalidade representa uma bruxa diferente.