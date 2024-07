ASSISTIR AO VIVO Atlético de San Luis x Club América HOJE (06/07) – LIGA MX

A PARTIDA entre Atlético de San Luis x Club América é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (06/07) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Puebla como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Existem canais internacionais que transmitem os jogos, veja a seguir.

Previa Atlético de San Luis vs Club América: O Retorno de Jardine

No próximo sábado, dia 6 de julho de 2024, às 17h00 (horário local), no Estádio Alfonso Lastras, o Atlético de San Luis enfrentará o Club América pela primeira rodada do Torneio Clausura 2024 da Liga MX. Este confronto marca o retorno do técnico André Jardine ao clube potosino, agora como adversário, transmitido pelos canais ESPN, Disney + e VAVEL.

Como Chega o Club América?

O Club América chega com ânimo após conquistar o bicampeonato da Liga MX e a Supercopa da Liga MX em Carson, Califórnia, na semana passada. Com a ambição de alcançar a décima sexta estrela e continuar dominando o futebol mexicano, as Águias estão determinadas a iniciar o Torneio Clausura com o pé direito.

Situação do Atlético de San Luis

Por outro lado, o Atlético de San Luis entra na temporada com o objetivo de se recuperar, após não ter conseguido classificação para a fase eliminatória no Clausura 2024. O time vermelho e branco busca uma boa campanha sob a liderança de Jardine, agora como adversário do clube que o orientou.

Confrontos Anteriores

Em 28 encontros entre Club América e Atlético de San Luis, as Águias dominaram com 18 vitórias, contra 7 do San Luis e 3 empates. A última vez que se enfrentaram no Estádio Alfonso Lastras foi nas semifinais do Apertura 2023, com uma vitória contundente do América por 5-0.

Arbitragem

– **Árbitro Principal**: Iván Antonio López Sánchez

– **Assistente 1**: Karen Janett Díaz Medina

– **Assistente 2**: Jaime Daniel González Ramírez

– **Árbitro Auxiliar**: Martín Molina Astorga

Onde Assistir

O jogo Atlético de San Luis vs Club América será transmitido ao vivo pela ESPN, Disney Plus e VAVEL México, garantindo cobertura detalhada e gratuita do confronto.

Prepare-se para um emocionante duelo no retorno do futebol mexicano, com o Club América buscando manter sua hegemonia e o Atlético de San Luis determinado a surpreender sob a nova liderança de André Jardine.

 

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

