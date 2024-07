Prefeito assina ordem de serviço para reforma do Centro de Atendimento aos Turistas de Tambaú

O prefeito Cícero Lucena assinou, na tarde desta quinta-feira (4), a ordem de serviço para reforma do Centro de Atendimento aos Turistas (CAT), que funciona no bairro de Tambaú. Após a conclusão da obra, o espaço passará a ser um Centro de Vendas de passeios turísticos, em mais uma ação de fomento ao turismo. O ato ocorreu no Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, com a presença também do vice-prefeito Leo Bezerra.

De acordo com Daniel Rodrigues, secretário de Turismo do Município, a nova versão do CAT Tambaú dará ainda mais segurança, transparência e tranquilidade aos turistas na compra de passeios ao visitar João Pessoa. A iniciativa também trará mais dignidade ao exercício profissional das empresas que atuam na comercialização de pacotes turísticos.

“O CAT Tambaú será local onde se instarão associados de empresas de prestação de serviços turísticos, a exemplo de bugueiros, agentes de receptivos, guias de turismo, passeios de catamarã, entre outros”, afirmou o secretário.

O prefeito Cícero Lucena também encaminhou um Projeto de Lei à Câmara Municipal para que o novo CAT receba o nome de Leonard Johnson, em homenagem ao ex-secretário de Turismo da Capital.

A assinatura da ordem de serviço contou com a presença dos secretários de Infraestrutura, Rubens Falcão; de Gestão Governamental, Diego Tavares; e o executivo da Setur, Luiz Júnior; presidente da Câmara Municipal, Dinho Dowsley; do vereador Tiago Lucena; e do deputado federal Mersinho Lucena.