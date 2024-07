Prefeito entrega Praça da Índia e projeta pavimentação de todas as ruas do Cuiá

Os moradores do Cuiá fizeram festa, nesta quarta-feira (3), para a inauguração da Praça da Índia – a segunda do bairro entregue na atual gestão pelo prefeito Cícero Lucena. O equipamento, com ampla área de lazer, convivência, quadra de esportes e iluminação em LED, foi construída em apenas 55 dias, do prazo de seis meses para execução.

Durante solenidade, que também contou com a presença do vice-prefeito Leo Bezerra e do vice-governador Lucas Ribeiro, Cícero Lucena destacou o avanço das obras de infraestrutura no Cuiá. “No começo da gestão, uma comunidade como essa, com 43 ruas sem pavimentação, sem um espaço de convivência, de lazer, de encontro das famílias locais. E Deus lhe permite que em menos de quatro anos você está pavimentando todas as ruas e todos os espaços de praças estão com equipamentos esportivos, de lazer, para que as pessoas se encontrem, se divirtam”, afirmou o prefeito.

O vice-governador Lucas Ribeiro, que mais cedo já havia acompanhado o prefeito na entrega da Arena Funcionários – um complexo com dois campos de futebol–, elogiou a maneira da gestão municipal de realizar obras por toda a cidade. “Vinha com o prefeito e ele me mostrando: a gente está terminando essa rua, vai começar outra. Já deu ordem de serviço. Essa rua está sendo calçada, essa praça aqui a gente fez. De lá até aqui eram ações, obras e, aqui, é mais um exemplo disso”, afirmou Lucas Ribeiro.

Mais infraestrutura – O secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, lembrou que o Cuiá já havia ganhado a Praça Cícero Leite, na avenida principal, e está também com a maioria das ruas pavimentadas e caminhando para ficar totalmente pavimentado. “Essa é a obra de número 939 que o prefeito entrega só pela Seinfra. Se dividir por 42 meses, dá uma por dia. É uma transformação, é um resgate da dignidade do cidadão, que tem sido a marca da gestão do prefeito Cícero”, afirmou.

Entre os moradores, o motorista Jailson Torres disse que a praça será importante para o convívio entre as famílias e moradores da região. “Todo mundo ficou feliz com essa praça, numa área que não tinha qualquer uso, ficava escuro e não dava pra fazer nada. Agora está assim, cheia de vida, com as crianças brincando, os adultos se confraternizando e a gente fica muito grato por essa obra”, comemorou.

Confira todas as intervenções da Praça da Índia, com investimento de R$ 560 mil:

Construção de quadra de areia;

Construção de playground;

Construção de playground acessível;

Construção da academia da terceira idade;

Construção de academia para cadeirante;

Construção de área de jogos – com bancos e mesas;

Execução de piso em concreto para caminhada;

Iluminação da quadra com refletores LED;

Execução de calçada com acessibilidade;

Iluminação em LED;

Execução de bancos;

Plantio de grama.