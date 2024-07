Com obras avançadas, Prefeitura de João Pessoa entrega o Parque Linear do Valentina neste mês

A população do Valentina de Figueiredo está perto de receber mais um equipamento de lazer e de qualidade de vida. Trata-se do Parque Linear do Valentina, que está sendo construído pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Mais de 85% da obra já foi concluída e o equipamento deve ser entregue ainda no mês de julho.

Com um investimento de aproximadamente de R$ 4,4 milhões, a população vai poder desfrutar de um espaço com ciclovia, pista de caminhada, equipamentos de ginástica, Academia da Terceira Idade (ATI), mesas de jogos, bancos, acessibilidade, estacionamento e paisagismo.

Além dos equipamentos de lazer, várias ruas no entorno de Parque foram calçadas, seguindo o padrão com calçadas padronizadas, drenagem e acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais.

“Estamos com as obras bastante aceleradas e já em sua reta final. Estamos fazendo ajustes no empraçamento, colocando grama, concluindo a parte de iluminação e instalando equipamentos. Fizemos o asfalto agora, recentemente, e uma das últimas partes é delimitar a ciclofaixa que existe lá. O Parque está praticamente pronto e esperamos entregá-lo à população ainda neste mês de julho”, destacou o secretário-executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira.

O clima é de muita alegria entre os moradores do Valentina com a obra que está próxima de ser entregue. A dona de casa Karina Oliveira Miguel, que reside há mais de 30 anos na Rua Inspetora Emília Mendonça Gomes, comemorou a pavimentação da via no entorno do Parque e elogiou o trabalho que vem sendo feito no local.

“Eu moro há mais de 30 anos na rua e sempre foi um sonho nosso vê-la calçada. Aqui era uma buraqueira, cheio de mato aqui na frente. Estamos muito felizes que além do calçamento, estamos ganhando um parque no local. Só tenho a agradecer o que a gestão que tem feito no Valentina. Está tudo muito lindo”, destacou Karina Oliveira.

Quem também está ansioso pela inauguração da obra é o aposentado Roberto Carlos. “O Parque está ficando lindo. Será um local excelente para vir fazer minha caminhada e aproveitar com a família”, contou.

Novos equipamentos – Além do Parque Linear do Valentina, a Seinfra vem realizando a construção de outros parques, como o Parque das Três Ruas, nos Bancários, o Parque da Cidade, no Aeroclube, e Avenida Hilton Souto Maior, que está recebendo obras de requalificação e será transformada em parque, trazendo mais áreas de lazer e contemplação para a população.