QUE HORAS COMEÇA RENASCER E SESSÃO DA TARDE?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 02/07.

Terça-feira, 02/07/2024

A programação da Globo para esta terça-feira, 2 de julho de 2024, está repleta de atrações imperdíveis para todos os gostos e horários. Confira a seguir os destaques do dia:

04:00 – Hora Um

Comece o dia bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo no “Hora Um”.

06:00 – Bom Dia Praça

As notícias locais ganham destaque no “Bom Dia Praça”, trazendo as principais manchetes da sua região.

08:30 – Bom Dia Brasil

A equipe do “Bom Dia Brasil” apresenta uma visão ampla e detalhada dos acontecimentos nacionais e internacionais.

09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

Patrícia Poeta recebe convidados especiais para discutir temas variados e atuais no “Encontro”.

10:35 – Mais Você

Ana Maria Braga e Louro Mané trazem receitas, entrevistas e quadros de entretenimento no “Mais Você”.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição

Fique por dentro das notícias da sua cidade com a primeira edição do “Praça TV”.

13:00 – Globo Esporte

As principais novidades do mundo esportivo, com análises, reportagens e resultados dos jogos.

13:25 – Jornal Hoje

Maria Júlia Coutinho traz as notícias do dia com profundidade e clareza no “Jornal Hoje”.

14:45 – Cheias de Charme

A divertida novela “Cheias de Charme” continua encantando o público nas tardes da Globo.

15:25 – Sessão da Tarde: Fúria De Titãs 2

Uma aventura épica com “Fúria De Titãs 2” na “Sessão da Tarde”.

17:05 – Vale a Pena Ver de Novo: Alma Gêmea

Reviva as emoções da clássica novela “Alma Gêmea” no “Vale a Pena Ver de Novo”.

18:05 – No Rancho Fundo

Mais um capítulo da novela “No Rancho Fundo”, trazendo histórias emocionantes.

18:45 – Praça TV – 2ª Edição

Acompanhe as notícias locais com a segunda edição do “Praça TV”.

19:15 – Família é Tudo

A série “Família é Tudo” promete momentos de diversão e emoção.

20:00 – Jornal Nacional

As principais notícias do dia são apresentadas por William Bonner e Renata Vasconcellos no “Jornal Nacional”.

20:40 – Renascer

A novela “Renascer” continua com suas tramas envolventes e personagens cativantes.

21:30 – Futebol

A noite de terça-feira é de futebol, com uma partida emocionante para os fãs do esporte.

00:10 – Jornal da Globo

Renata Lo Prete traz as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no “Jornal da Globo”.

01:00 – Conversa com Bial

Pedro Bial recebe convidados para um bate-papo descontraído no “Conversa com Bial”.

01:40 – Família é Tudo (Reprise)

Para quem perdeu, a reprise da série “Família é Tudo”.

02:20 – Comédia Na Madruga I

Dê boas risadas com os episódios de humor no “Comédia Na Madruga I”.

03:10 – Comédia Na Madruga II

Mais diversão garantida com o “Comédia Na Madruga II”, fechando a programação com chave de ouro.

—

Aproveite a variada programação da Globo nesta terça-feira e desfrute de entretenimento, informação e muita diversão ao longo de todo o dia!